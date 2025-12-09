Wann kommt ES: Welcome to Derry Staffel 2? Pennywise könnte jetzt das ganze Stephen King-Universum verändern

ES: Welcome to Derry beendet nach 8 Folgen den Schreckens-Zyklus von Pennywise im Jahr 1962 und hinterlässt Fans mit der Frage: Wann kommt Staffel 2?

Die erste Staffel von ES: Welcome to Derry streamt in Deutschland bei Sky/WOW und wurde frisch nach 8 Episoden abgeschlossen. Das frostige Finale entfesselt einen epischen Showdown zwischen Pennywise (Bill Skarsgård) und den Bewohner:innen von Derry, um das Grauen zurück in den 27 Jahren andauernden Winterschlaf zu schicken.

Nach dem Sieg über das Böse ist die Geschichte von Welcome to Derry, die als rückwärts erzählte Prequel-Serie konzipiert wurde, noch lange nicht zu Ende. Aber wird eine Fortsetzung überhaupt kommen? Wann könnte Staffel 2 starten? Hier findet ihr alle wichtigen Infos.

Wird es eine 2. Staffel von ES: Welcome to Derry geben? Das sind die Pläne

Das Ende von Staffel 1 gibt mit der Einblendung "Welcome to Derry Chapter One" bereits einen eindeutigen Hinweis, dass die Geschichte noch nicht abgeschlossen ist. Zum aktuellen Zeitpunkt hat HBO noch keine 2. Staffel offiziell in Auftrag gegeben. Grund zur Sorge gibt es aber vorerst nicht.

Die Serienschöpfer:innen Andy Muschietti, Barbara Muschietti und Jason Fuchs haben bereits einen konkreten Fahrplan für die Zukunft der Stephen King-Serie, der insgesamt drei Staffeln umfasst, die jeweils 27 Jahre tiefer in die Vergangenheit von Derry eintauchen sollen: Staffel 2 spielt im Jahr 1935 und Staffel 3 im Jahr 1908.



Noch gibt es keine offiziellen Informationen, welche Drehbuchautor:innen und Regisseur:innen in die nächste Season eingebunden wird. Inoffiziell wurde aber bereits enthüllt, dass Baran bo Odar und Jantje Friese, die Schöpfer der Netflix-Mysteryserie Dark, in die Entwicklung von Staffel 2 eingebunden sind – und die Arbeit an den Drehbüchern zur Fortsetzung schon im Sommer 2025 begonnen haben soll.

Wann startet ES: Welcome to Derry Staffel 2?

Selbst wenn HBO die Verlängerung der Serie zügig verkündet, müssen sich Fans trotzdem auf eine für viele Streaming-Serien leider übliche Wartezeit von bis zu zwei Jahren einstellen. Aktuell gibt es noch keinen Termin für einen baldigen Produktionsstart. Somit sollte Welcome to Derry Staffel 2 frühestens 2027 bei HBO und HBO Max erscheinen können.



Wie geht es in Welcome to Derry Staffel 2 weiter?

Achtung, es folgen Spoiler: Am Ende der ersten Staffel ist der Fresszyklus der kosmischen Kreatur ES im Jahr 1962 offiziell beendet. Die aus 13 Sternensplitter-Pfeilern bestehende Schutzbarriere um Derry konnte wiederhergestellt und Pennywise in die Flucht geschlagen werden. Doch warum wird die 2. Staffel 27 Jahre vorher spielen? Das Seasonfinale liefert bereits erschaudernde Hinweise.

Welcome to Derry erschüttert mit der Offenbarung, dass ES Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nicht-linear oder sogar gleichzeitig wahrnimmt und bereits weiß, dass es im Jahr 2016 (also in der Handlung von ES Kapitel 2) von den erwachsenen Mitgliedern des Losers Clubs getötet werden wird. Hauptfigur Marge (Matilda Lawler), die zukünftige Mutter von Richie Tozier (Bill Hader), schlussfolgert, dass ES versuchen will, die Vorfahren des Losers Clubs zu töten, um so die Zukunft zu verändern und seine spätere Vernichtung zu verhindern.

Im Jahr 1962 ist dieser Plan gescheitert, doch im Zyklus des Jahres 1935 hat ES die nächste/vorherige Chance. Für Staffel 2 stellt sich somit die wichtige Frage, wie stark sich Welcome to Derry an den Mutliversums-Konzepten von Stephen King bedienen wird:

Ist Zeit ein unveränderliches Konstrukt, wodurch Pennywises Plan zum Scheitern verurteilt ist?

Könnte der gefräßige Horror-Clown in der Vergangenheit den Lauf der Zeit verändern und somit alternative Zeitlinien erschaffen?

in der Vergangenheit den und somit alternative Zeitlinien erschaffen? Oder ist ES ein zeitreisendes Wesen und kann erst in der Vergangenheit ultimativ vernichtet werden?

Konkrete Informationen zur Handlung von Staffel 2 sind noch rar. Bekannt ist jedoch, dass Welcome to Derry unter anderem das Bradley Gang-Massaker im Jahr 1935 thematisieren wird. Auch ein Wiedersehen mit Pennywises psychotischer Tochter Ingrid bietet sich an, die dem Clown in den 30ern bereits munter Kinder zum Fraß vorwirft. Außerdem hat Staffel 1 enthüllt, dass der vorangegangene Fresszyklus der Kreatur weitaus brutaler vonstattenging und deutlich mehr Opfer forderte.

Stephen King-Fans dürfen also gespannt auf die 2. Staffel von Welcome to Derry warten. Denn diese wird nicht nur den Horror-Zyklus des Jahres 1935 zum Leben erwecken, sondern könnte die Mythologie um ES und dessen eigentliche Existenzebene endlich näher erforschen.