Wann kommt Fallout Staffel 2 Folge 3 zu Amazon? Alle Sendetermine der Sci-Fi-Serie auf einen Blick

Die 2. Folge von Fallout Staffel 2 ist jetzt bei Amazon Prime Video verfügbar. Aber wann kommen Folge 3 und alle weiteren Episoden? Wir zeigen alle Termine bis zum Finale.

Fallout ist endlich wieder da. Mehr als anderthalb Jahre nach Staffel 1 ist endlich Staffel 2 bei Amazon Prime Video gestartet, ab sofort ist dort auch Episode 2 verfügbar. Aber wann geht es mit Episode 3, 4 und 5 weiter?



Hier sind alle Fallout-Sendetermine auf Amazon Prime im Überblick

Anders als bei Staffel 1 werden die Fallout-Folgen bei Staffel 2 in wöchentlichem Rhythmus veröffentlicht. Sie erscheinen jeweils mittwochs gegen 3 Uhr morgens mitteleuropäischer Zeit bei Amazon Prime Video.

Folge 3: 31. Dezember 2025

31. Dezember 2025 Folge 4: 7. Januar 2026

7. Januar 2026 Folge 5: 14. Januar 2026

14. Januar 2026 Folge 6: 21. Januar 2026

21. Januar 2026 Folge 7: 28. Januar 2026

28. Januar 2026 Folge 8: 4. Februar 2026

Alle Folgen haben eine Länge zwischen 40 und 60 Minuten. Auch die erste Staffel umfasste bereits 8 Episoden.

Wie geht es in Folge 3 mit Fallout Staffel 2 weiter?

Folge 2 zeigt endlich, wie es um Maximus (Aaron Moten) steht, der in Folge 1 noch gar nicht zu sehen war. Daneben führt sie auch die Geschichten von Lucy (Ella Purnell), dem Ghul (Walton Goggins), Norm (Moises Arias) und Hank (Kyle MacLachlan) weiter.

Maximus wird sich mit der Ankunft des Commonwealth-Boten Xander (Kumail Nanjiani) entscheiden müssen, ob er zur Waffe greifen will oder nicht.

wird sich mit der Ankunft des Commonwealth-Boten Xander (Kumail Nanjiani) entscheiden müssen, ob er zur Waffe greifen will oder nicht. Lucy steckt im Angesicht von Caesars grausamen Legionen in einer lebensgefährlichen Situation. Kann sie sich befreien?

steckt im Angesicht von Caesars grausamen Legionen in einer lebensgefährlichen Situation. Kann sie sich befreien? Der Ghul muss die Vergiftung heilen, die ihm ein RAD-Skorpion zugefügt hat – und gegebenenfalls Lucy aus einer brenzligen Lage retten.

muss die Vergiftung heilen, die ihm ein RAD-Skorpion zugefügt hat – und gegebenenfalls Lucy aus einer brenzligen Lage retten. Norm muss die soeben aufgetauten Mitglieder von Buds Buds in der bedrohlichen Freiheit der Oberfläche anführen.

muss die soeben aufgetauten Mitglieder von Buds Buds in der bedrohlichen Freiheit der Oberfläche anführen. Hank ist bisher bei seinen grausigen Experimenten gescheitert – womöglich sucht er neue Probanden.

