Wann kommt Fallout Staffel 2 Folge 4 zu Amazon? Alle Sendetermine der Sci-Fi-Serie auf einen Blick

Die 3. Folge von Fallout Staffel 2 ist jetzt bei Amazon Prime Video verfügbar. Aber wann kommt Episode 4 und der Rest der Staffel? Wir listen alle Termine auf.

Dann erscheinen Fallout Staffel 2 Folge 4 und der Rest der Episoden

Fallout Staffel 2 ist mittlerweile mit drei Episoden bei Amazon Prime Video verfügbar und begeistert viele Fans – unter anderem mit einem Indiana Jones-Easter Egg . Aber wann geht es mit der Sci-Fi-Serie weiter? Wir habenaufgelistet.

Fallout Staffel 2 erscheint, anders als zuvor, in wöchentlichem Rhythmus. Alle Folgen werden bei uns mittwochs gegen 3 Uhr morgens veröffentlicht.

Folge 4: 7. Januar 2026

7. Januar 2026 Folge 5: 14. Januar 2026

14. Januar 2026 Folge 6: 21. Januar 2026

21. Januar 2026 Folge 7: 28. Januar 2026

28. Januar 2026 Folge 8: 4. Februar 2026

Alle Folgen haben eine Länge von 40-60 Minuten. Eine dritte Staffel hat längst grünes Licht erhalten und wird aktuell geschrieben. Wann sie erscheint, steht bisher allerdings noch nicht offiziell fest.

Schaut hier den Trailer zu Fallout Staffel 2:

Fallout Season 2 - Trailer (Deutsch) HD

Wie geht es in Folge 4 mit Fallout Staffel 2 weiter?

Am Ende von Fallout Folge 3 hat der Ghul (Walton Goggins) seine Begleiterin Lucy (Ella Purnell) aus einem Lager der berüchtigten Caesar's Legion befreit. Maximus (Aaron Moten) hat nach einiger Aussage einen Bürgerkrieg in der Stählernen Bruderschaft losgetreten, als er seinen Waffenbruder Xander (Kumail Nanjiani) getötet hat.

Folge 4 könnte also zeigen, wie Maximus versucht, den Konflikt zu vermeiden und seine Tat zu vertuschen – oder gleich mit Waffengewalt in den Krieg einsteigt. Lucy und der Ghul dagegen werden sich weiter ihrem Ziel New Vegas nähern.

Podcast: Die besten Serien 2025 im Rückblick

Vom Serien-Blockbuster bis zum absoluten Geheimtipp: Wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 25 besten Serien vor, die es im Jahr 2025 zu entdecken gab.

Vom meisterhaften Andor-Finale, der fantastischen Dexter-Rückkehr über packende Western und Gladiatoren-Action bis zur neuen Staffel des Videospiel-Überfliegers Fallout und genialen Sci-Fi-Entdeckungen: Diese Highlights bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. dürft ihr als Serien-Fans nicht verpassen.