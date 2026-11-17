Die 3. Staffel der Herr der Ringe-Serie Die Ringe der Macht ist mit bisher sechs Folgen bei Amazon Prime Video zurückgekehrt. Doch wann geht es mit Folge 7 und 8 weiter? Moviepilot hat die Übersicht für euch.

Seit dem 11. November 2026 dürfen sich Fantasy-Fans bei Amazon Prime Video über neue Folgen der großen Herr der Ringe-Serie Die Ringe der Macht im Streaming-Abo freuen. Sauron kommt seinem Ziel, seinen Meisterring zu schmieden, darin immer näher und die Staffel steuert in ihrem großen Finale auf den ikonischen Moment zu. Doch wann endlich gibt es Folge 7 und 8 zu sehen? Lange müssen wir glücklicherweise nicht mehr warten.

Die Ringe der Macht startet ins Staffel 3-Finale bei Amazon: Dann kommen Folge 7 und 8

Amazon hat sich für diese Staffel ein komplett neues Veröffentlichungsmuster überlegt. So sind zum Staffelstart am 11. November direkt die ersten vier Folgen bei Prime Video erschienen. Eine Woche später gab es dann am 18. November die nächsten beiden Episoden im Programm. Jetzt müssen wir uns eine weitere Woche gedulden, bis die letzten zwei Folgen bei dem Streamer eintreffen: Am 25. November erscheinen die Folgen 7 und 8, die die 3. Staffel von Die Ringe der Macht abschließen werden.

Die genaue Übersicht der Veröffentlichung von Staffel 3 findet ihr nochmal hier:

Folge 1 bis 4 kommen am 11. November 2026

kommen am Folge 5 und 6 kommen am 18. November 2026

kommen am Folge 7 und 8 kommen am 25. November 2026

Folge 7 von Die Ringe der Macht Staffel 3 kommt sogar ins Kino

Das Ende von Folge 6 hat es bereits angedeutet: Sauron (Charlie Vickers) hat nun alle Zutaten für das erfolgreiche Schmieden des Einen Rings beisammen. Von Celeborn (Jamie Campbell Bower) hat er erfahren, dass Celebrimbor (Charles Edwards) zum Schmieden der Elbenringe Gold und Silber aus Valinor verwendet hat, das sich in Galadriels (Morfydd Clark) Dolch wiederfand.

Dass es ihm in den letzten Folgen von Staffel 3 nun gelingen wird, den Einen Ring zu schmieden, hat die Serie jedoch schon selbst verraten. Denn Folge 7 wird in über 600 Kinos in verschiedenen Ländern auf die große Leinwand kommen. Auf den entsprechenden Postern wird Saurons Ringschmiedeszene explizit beworben und auch im Vorfeld der Staffelveröffentlichung sprachen die Serienschöpfer J.D. Payne und Patrick McKay mehrfach über den kommenden Moment.

Fans, die in Deutschland wohnen, haben hier leider das Nachsehen, denn unter den glücklichen Lichtspielhäusern ist keines aus Deutschland. Um Saurons ikonischen Moment im XXL-Format zu erleben, müsstet ihr die Reise nach Großbritannien, Irland oder Spanien antreten. Oder wenn ihr ein bisschen länger im Flugzeug sitzen wollt, ist die Folge auch in den USA, Mexiko, Chile, Kanada, Australien oder Neuseeland zu sehen.

Alle anderen können die heiß erwartete Folge wie gehabt bei Amazon Prime Video im Abo schauen. Aber Achtung: Die Kinoauswertung von Episode 7 erfolgt bereits am 23. November. Ihr solltet euch kommende Woche also schon vor der Amazon-Veröffentlichung vor Spoilern in Acht nehmen.

Mehr zu Die Ringe der Macht:

Wenn ihr tiefer in die 3. Staffel von Die Ringe der Macht eintauchen wollt, hört doch mal in unsere aktuelle Streamgestöber-Folge rein, in der ich mit meiner Moviepilot-Kollegin Esther Stroh über die Fantasy-Rückkehr gesprochen habe:

Herr der Ringe-Podcast: Wir müssen über die 3. Staffel Die Ringe der Macht reden

Amazons große Fantasy-Serie Die Ringe der Macht ist mit vier Folgen in ihre 3. Staffel gestartet und wir prüfen die Herr der Ringe-Rückkehr auf Herz und Nieren.

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Was ist neu in Mittelerde und was ist im Vergleich zu vorigen Staffeln gleichgeblieben? Wir nehmen uns die neuen Episoden im Detail vor und diskutieren Neuzugänge, Saurons Pläne und Schockmomente (also: Achtung, Spoiler).

