Wann kommt High Potential, Staffel 2, Folge 8? Nach der langen Winterpause folgen 10 (!) weitere Episoden

In High Potential klärt eine ungewöhnliche Beraterin mit dem LAPD Kriminalfälle auf. Viele fragen sich derzeit, wann die 8. Folge der 2. Staffel zu Disney+ kommt. Wir klären auf.

In High Potential erleben wir Kaitlin Olson als echte Anti-Sherlock, die auf skurrile Weise Verbrecher fängt. Mit ihrer Mischung aus kniffligen Fällen und Humor hat die leichtherzige Krimi-Serie auf Disney+ bereits zwei Staffeln lang Fans begeistert: Doch nun geht die Serie in eine Winterpause, bevor es weitergeht.

High Potential, Staffel 2: Folge 8 kommt im Frühjahr

Deutsche Fans können die Krimi-Serie exklusiv auf Disney+ streamen. Hier erscheinen die Folgen für gewöhnlich ein bis zwei Monate nach der Ausstrahlung im US-amerikanischen Fernsehen auf ABC. Folge 7 von Staffel 2, namens Der Dieb, der nicht geschnappt werden konnte ist am 18. November bei uns bei Disney+ erscheinen, nachdem sie in den USA bereits am 28. Oktober im Fernsehen Premiere feierte.

Seitdem befindet sich die Serie in einer mehrwöchigen Winterpause. Staffel 2 ist also auch in den USA noch nicht zu Ende ausgestrahlt: Vom 25. November bis zum 6. Januar gibt es eine Unterbrechung, bevor ganze 10 (!) weitere Episoden folgen und Staffel 2 beenden. Folge 8 von Staffel 2 erscheint in den USA also am 6. Januar und wir dürfen sie demnach voraussichtlich im Februar 2026 erwarten. Einen offiziellen Termin für Deutschland gibt es noch nicht.

Wie geht es in High Potential, Staffel 2, Folge 8 weiter?

Auch in den weiteren Folgen der 2. Staffel dreht sich alles um die dreifache Mutter Morgan Gillory, die dem Los Angeles Police Department mit ihrer Hochbegabung zur Seite steht. Gemeinsam mit ihrem Polizei-Partner Detective Adam Karadec (Daniel Sunjata) bildet sie ein ungleiches Duo, das sich mittlerweile bestens aufeinander eingespielt hat.



Der Serienmacher Todd Harthan verriet in einem Bericht laut TV Line bereits, dass die neue Folge einen Zeitsprung machen könnte. Anstatt direkt an die Geschehnisse von Folge 7 anzusetzen, werden wir auf andere Weise erfahren, was in dem Hotelzimmer passiert ist. Wir erinnern uns: Am Ende der 7. Folge geht Morgan mit Rhys Eastman (Aiden Turner ) auf dessen Hotelzimmer. Während die beiden herummachen, erkennt sie, dass vermutlich er der Verbrecher hinter ihrem neusten Fall ist. Ende.

Zudem soll Folge 8 wieder neue Erkenntnisse zu Morgans verschollenem Exfreund hervorbringen. Dabei handelt es sich um die übergreifende Handlung, die nur alle paar Folgen stückchenweise vorangebracht wird. Nicht nur das Publikum, auch Morgan und die gemeinsame Tochter Ava wollen endlich Antworten.