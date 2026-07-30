Wann kommt House of the Dragon Staffel 4? Alle Infos zu Start, Handlung, Besetzung & Trailern der finalen Fantasy-Season

Eine 4. und finale Staffel von House of the Dragon steht uns noch bevor, ehe der Fantasy-Vorhang fällt. Hier findet ihr bis zum Start alle neuen Infos und seid immer auf dem neusten Stand.

House of the Dragon erzählt seit 2022 die Game of Thrones-Vorgeschichte der Familie Targaryen. Genauer gesagt handelt sie davon, wie verschiedene Fraktionen des Drachenhauses (Schwarz und Grün) um den Eisernen Thron kämpfen und große Teile von Westeros dabei in Schutt und Asche legen. 2026 lief die 3. und somit vorletzte Season der Serie, auf die nun noch eine Finalstaffel folgen wird.

An dieser Stelle findet ihr bis zum Start der 4. Staffel von House of the Dragon alle aktuellen Infos zum Abschluss des Fantasy-Ablegers. Inklusive:

Startdatum

Sender/Streaming-Dienst

Handlung und Buchvorlage

Cast und Crew

Bilder und Trailer

Weitere Spin-offs

Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert, sobald es neue Infos zum Thema gibt!

Wann startet die 4. und letzte Staffel House of the Dragon?

Bisher lagen immer fast genau zwei Jahre zwischen House of the Dragon-Staffeln. Sollte dieser Rhythmus beibehalten werden, können wir im Sommer 2028 mit der finalen Season rechnen. Konkret bestätigt wurde ein Veröffentlichungsdatum für Staffel 4 aber noch nicht.

Wo läuft die 4. Staffel von House of the Dragon in Deutschland?

Die US-amerikanische HBO-Serie feierte früher exklusiv bei Sky und dem dazugehörigen Streamer WOW in Deutschland Premiere. Nach dem hiesigen Launch von HBO Max Anfang 2026 war die 3. Staffel von House of the Dragon parallel dort zu sehen. So wird es vermutlich auch bei der 4. und letzten Season der Serie sein, die dann wieder bei Sky und HBO Max laufen soll.

Wie geht es in House of the Dragon weiter und was ist die Buchvorlage für Season 4?

Die Buchvorlage ist und bleibt George R.R. Martins Westeros-Historie Feuer und Blut* . Allerdings zeigte zuletzt das 3. Staffelfinale, dass die Serienadaption bereit ist, andere Wege als die Vorlage einzuschlagen. Weitergehen müsste es aber folgendermaßen:

Massive Buch-Spoiler: In Feuer und Blut verraten uns Westeros' (fiktive) Historiker, dass die Untertanen sich schließlich gegen Königin Rhaenyra auflehnen und dabei sogar Drachen und die Drachengrube angreifen. Es kommt zu einer weiteren Schlacht bei Stolperstadt sowie einem Showdown zwischen Daemon und Aemond in Harrenhal (bei dem sie sich mutmaßlich gegenseitig umbringen). Rhaenyra wird von Sonnenfeuer, dem Drachen von Aegon II., getötet. Das sichert ihm den Thron – zumindest, bis er vergiftet wird und Rhaenyras Sohn Aegon III. König wird, was den Drachentanz beendet. Spoiler Ende.

Wer spielt in der 4. Staffel von House of the Dragon mit?

Zurückkehren müssten die folgenden (wichtigen) Cast-Mitglieder von House of the Dragon – auch wenn der offizielle Cast für Staffel 4 noch nicht bestätigt wurde:

Team Schwarz

Team Grün

Sonstige

Sonoya Mizuno als Mysaria

Gayle Rankin als Alys Strom



Kurt Egyiawan als Großmaester Orwyle



Neu für den Staffel 4-Cast müssten unter anderem Lord Unsieg Gipfel sowie Mitglieder der sogenannten Krähenfüße besetzt werden – Lords und Ritter von Team Grün, die sich im Hintergrund verschwören.

Falls ihr einen umfassenden Überblick wollt, wer bereits in den ersten drei Staffeln ins Gras gebissen hat, empfehlen wir euch unseren (ebenfalls ständig aktualisierten) Artikel zu allen Toden in House of the Dragon.

Wer zeichnet für die nächste HotD-Staffel verantwortlich?

Showrunner ist nach wie vor Ryan Condal, der einen ganzen Writers' Room an Autor:innen beschäftigt. Wer für das letzte Kapitel von House of the Dragon einen Drehbuch-Credit erhält und wer auf dem Regiethron Platz nimmt, ist allerdings noch nicht bekannt.

Im Interview mit dem Hollywood Reporter meinte der Chefautor nach dem 3. Staffelfinale:

Es ist ein großes Privileg, eine Geschichte erzählen zu können, das Ende kontrollieren und schreiben zu können und bestimmen zu können, wann und wo das passiert. Das ist im Fernsehen sicherlich nicht selbstverständlich. Also sind wir total gespannt, wieder einzusteigen, und wir haben neue Charaktere, neue Drachen und neue Schauplätze. Und ich denke, sie machen die letzte Staffel wirklich lohnenswert.

Leider ist Westeros-Erfinder und Vorlagenautor George Martin seit Staffel 2 nicht mehr gut auf Condal zu sprechen und hat sich nach einem Zwist mehr oder weniger von House of the Dragon distanziert.

Gibt es Bilder oder einen Trailer zur House of the Dragon-Finalstaffel?

Nein, nach dem Finale der vorletzten House of the Dragon-Staffel im August 2026 steht die Produktion von Season 4 noch ganz am Anfang. Bevor erstes Bild- oder Bewegtbildmaterial herausgegeben wird, dürfte noch eine ganze Weile vergehen. Wir halten euch an dieser Stelle auf dem Laufenden!

Zur Erinnerung, das hier war einer der letzten Trailer zu Staffel 3:

Wird es weitere Spin-offs aus der Fantasy-Welt von Westeros geben?

Neben der Mutterserie Game of Thrones und dem ersten Ableger House of the Dragon gibt es noch weitere Titel mit Westeros-Bezug, die entweder auf uns zukommen oder schon angelaufen sind. Zum einen ist da die auf Martins Heckenritter-Novelle basierende Serie A Knight of the Seven Kingdoms, deren 2. Staffel sich bereits in Produktion befindet. Darüber hinaus soll ein Kinofilm mit dem Arbeitstitel Game of Thrones: Aegon's Conquest aus der Zeit von Aegon dem Eroberer erzählen – allerdings frühestens 2028.

Weitere Spin-offs in Form von Dramen und Animationsserien sind ebenfalls von HBO angedacht, aber noch nicht spruchreif. Oder sie wurden bereits – wie das Jon Snow-Spin-off – aufgegeben.

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