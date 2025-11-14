Wann kommt Last Samurai Standing Staffel 2 zu Netflix? Das tödliche Spiel ist längst nicht zu Ende

Netflix' historische Action-Serie Last Samurai Standing beginnt ein tödliches Spiel im Japan des 19. Jahrhunderts und hinterlässt Fans mit der Frage: Wann kommt Staffel 2?

Seit dem 13. November 2025 streamt die historische Action-Dramaserie Last Samurai Standing bei Netflix, wo sie sich direkt zum Start an die Spitze der Serien-Charts setzen konnte. Die Geschichte folgt einem ehemaligen Samurai, der sich im Japan des späten 19. Jahrhunderts in einem tödlichen Spiel wiederfindet, das 292 Teilnehmende von Kyoto nach Tokio schickt.

Mit einem dramatischen Cliffhanger lässt Last Samurai Standing Fans am Ende der ersten sechs Folgen ungeduldig direkt auf die nächste Season warten. Aber wird diese überhaupt kommen? Wann könnte Staffel 2 starten? Hier findet ihr alle wichtigen Infos.



Wann startet die 2. Staffel von Last Samurai Standing bei Netflix?

In der Regel wartet der Streamingdienst die Abrufzahlen einer Serie innerhalb der ersten 91 Tage nach Start ab, ehe final über eine Verlängerung entschieden wird. Im Fall von Last Samurai Standing zögerte Netflix aber nicht lang: Im Dezember 2025 wurde die Action-Serie offiziell um eine 2. Staffel verlängert.

Mit der Einblendung "Ende des ersten Kapitels" legte das Finale der ersten Staffel bereits nah, dass eine Fortsetzung von Beginn an geplant wurde. Der bisherige Handlungsfortschritt lässt sogar darauf schließen, dass die Geschichte von Last Samurai Standing auf drei Staffeln ausgelegt ist.

Obwohl der Streamer die Verlängerung der Serie zügig verkündet hat, müssen sich Fans trotzdem auf eine für viele Streaming-Serien leider übliche Wartezeit von bis zu zwei Jahren einstellen. Aktuell gibt es noch keinen Termin für einen baldigen Produktionsstart. Somit sollte Last Samurai Standing Staffel 2 frühestens 2027 bei Netflix aufschlagen.

Wie geht es in Last Samurai Standing Staffel 2 weiter? Das Kodoku-Spiel ist noch nicht zu Ende

Achtung, Spoiler: Am Ende der ersten Staffel haben Shujiro (Jun'ichi Okada), Futaba (Yumia Fujisaki) und ihre Verbündeten noch nicht mal die Hälfte des Kodoku-Spiels absolviert. Auf dem Weg von Kyoto nach Tokio müssen sie insgesamt sieben Orte entlang des Tokaido durchqueren. Nachdem Tenryuji, Seki und Chiryu bereits passiert wurden, stehen noch vier weitere Wegpunkt bevor: Hamamatsu, Shimoda, Hakone und Shinagawa.

Ein Blick auf die Kandidatenwand auf dem Stützpunkt der vier Zaibatsu – Mitsui, Mitsubishi, Sumimoto und Yasuda – enthüllt, dass nach sechs Folgen nur noch rund 50 Teilnehmende von den anfänglichen 292 übrig sind. In der 2. Staffel gibt es also noch einige starke Gegner, denen sich Shujiro und Co. entgegenstellen müssen. Denn am Ende des Spiels können nur maximal neun Spieler:innen die Kosten von 30 Punkten einlösen und nach Tokio einreisen.

Zwei wichtige Handlungsziele wurden für Staffel 2 bereits vorbereitet. Eigentlich wollte sich Shujiro im Okazaki mit seinem Bekannten aus der Regierung treffen, um mit diesem über die politische Verschwörung hinter dem Kodoku zu sprechen. Nach dem Mord an Innenminister Okubo verschob der Kontakt das Treffen nun nach Tokio. Mehr denn je will Shujiro jetzt die Hauptstadt und damit das Ende des Spiels schnellstmöglich erreichen.

Und dann wäre da noch Shujiros vier Ziehgeschwister Iroha (Kaya Kiyohara), Shikura (Taichi Saotome), Sansuke (Yûya Endô) und Jinroku (Taiiku Okazaki), die ebenfalls am Kodoku teilnehmen. Seit der Todeskampf um die Nachfolge der Kyohachi-Ryu-Schule Schule verhindert wurde, wurden sie von Samurai Gentosai (Hiroshi Abe) gejagt. Nur wenn die verbleibenden Geschwister sich zusammenschließen, haben sie eine Chance, ihren übermächtigen Gegner ein für alle Mal zur Strecke zu bringen.

Die 2. Staffel von Last Samurai Standing wird aber nicht nur Bündnisse, Rivalitäten und Intrigen innerhalb des Spiels weiter ausbauen. Auch die Geschichte um Kodoku-Veranstalter und Polizeidirektor Toshiyoshi Kawaji (Gaku Hamada) wird sich noch zwei zentralen Fragen widmen: Was sind wirklich seine Absichten für das Todesspiel? Und über wie viele Leichen wird er noch gehen, um seine Spuren zu verwischen?

