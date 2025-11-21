Wann kommt Maxton Hall Staffel 2 Folge 6? Im Finale bei Amazon droht ganz großes Drama

5 Folgen der 2. Staffel von Maxton Hall stehen bei Amazon zur Verfügung. Doch wann kommt Folge 6? Sie soll die Season dramatisch abschließen.

Am 7. November ist Maxton Hall - Die Welt zwischen uns mit den ersten Folgen der 2. Staffel bei Amazon Prime Video zurückgekehrt. Seitdem wurden Fans wöchentlich mit neuen Episoden versorgt, die die Geschichte von Ruby (Harriet Herbig-Matten) und James (Damian Hardung) am titelgebenden Elite-College weitererzählen. Eine Folge steht nun noch für Staffel 2 aus. Doch wann genau erscheint sie?

Maxton Hall Staffel 2 steuert auf das Finale zu: Folge 6 ist nicht mehr weit

Neue Folgen von Maxton Hall Staffel 2 erscheinen immer freitags im Wochentakt. Nachdem uns erst am 21. November die 5. Folge der Season erreicht hat, wird Folge 6 am darauffolgenden Freitag erscheinen. Demnach steht das Staffelfinale ab dem 28. November 2025 bei Amazon Prime Video zur Verfügung.

Wer diesem Tag schon jetzt mit Schrecken entgegenblickt, darf sich in Sicherheit wiegen. Denn das Staffel 2-Finale ist keineswegs das Ende der beliebten Serie. Rubys und James' Geschichte wird in einer 3. Staffel weitererzählt, die selbstverständlich auch zu Amazon Prime Video kommt. Sie knüpft sich den dritten Roman aus Mona Kastens Reihe vor, der den Titel Save Us * trägt.

Wie geht es in Maxton Hall Staffel 2 Folge 6 weiter?

In Folge 5 wurde ein Schulfest unter dem Motto von Shakespeares Ein Sommernachtstraum in Maxton Hall gefeiert, das jede Menge neue Entwicklungen und Emotionen hervorbrachte. Nicht nur hat Lydia (Sonja Weißer) Cyril (Ben Felipe) eine Abfuhr erteilt – auch haben sie und Graham (Eidin Jalali) sich wieder angenähert.

Während sie sich im Wald geküsst haben und glaubten, dabei unbeobachtet zu sein, wurden sie tatsächlich von Elaine (Eli Riccardi) und Cyril gesehen. Elaine bat ihren Mitschüler, die Situation zu fotografieren. Dass dieses Foto im Staffelfinale eine große Rolle spielen wird, darf nun wohl getrost erwartet werden.

Gleichzeitig muss Ruby nach dem Verlust des Stipendiums der Alice Campbell-Stiftung weiter darum bangen, ihren Traum vom Oxford-Studium wahrzumachen. Wir dürfen allemal gespannt sein, wie die Geschichte in Folge 6 ihren vorläufigen Abschluss findet.

Podcast für Serien-Fans: Diese Serien hätten nach Staffel 1 enden sollen

Kennt ihr auch Serien, die euch in Staffel 1 begeistert haben, nur um danach stark in ihrer Qualität nachzulassen? Über 10 Serien, die nach Staffel 1 hätten Schluss machen sollen, reden wir im Podcast.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die persönlichen Ärgernisse zu lange weitergeführter Serien besprechen wir in der Moviepilot-Redaktion – von Thrillern wie Homeland über Sci-Fi bei Netflix bis hin zu großen Hits wie Stranger Things, True Detective und Squid Game.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.