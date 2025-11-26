Wann kommt Maxton Hall Staffel 3? Neue Folgen des Amazon-Hits werden bereits gedreht

Das Staffel 2-Finale von Maxton Hall ist bei Amazon Prime Video eingetroffen. Doch wie lange müssen wir auf Staffel 3 warten? Wir verraten es euch.

Nach sechs Folgen ist Maxton Hall - Die Welt zwischen uns Staffel 2 bei Amazon Prime Video zu Ende gegangen. Während es darin eine dramatische Wendung für Ruby (Harriet Herbig-Matten) und James (Damian Hardung) zu verkraften gab, drängt sich unweigerlich die Frage auf: Wann kommt Staffel 3? Und wie geht es für die beiden Liebenden an dem titelgebenden Elite-College weiter? Wir klären euch zum aktuellen Stand auf.

Maxton Hall Staffel 3 wird schon gedreht: Fortsetzung bei Amazon könnte schon 2026 kommen

Nachdem die 3. Staffel von Maxton Hall bereits im Sommer offiziell von Prime Video bestätigt wurde, ist die erste Klappe zu den neuen Folgen längst gefallen. So wurde schon Anfang November in Potsdam gedreht, wie der Tagesspiegel vor wenigen Wochen berichtete.

Wenn alles glattläuft, dürfen Fans womöglich noch 2026 mit der Maxton Hall-Rückkehr bei Amazon rechnen. Da zwischen Staffel 1 und 2 eine Wartezeit von 1,5 Jahren lagen, ist eine Veröffentlichung erst im Frühjahr 2027 jedoch nicht ganz auszuschließen.

Wie geht es in Maxton Hall Staffel 3 für Ruby und James weiter?

Achtung, es folgen Spoiler zum Finale von Maxton Hall Staffel 2:

Staffel 2 hat für Ruby und James mit einer Schreckensnachricht geendet: Ein Foto wurde der Schulleitung vorgelegt, das Graham Sutton (Eidin Jalali) und Ruby bei der Willkommensfeier in Maxton Hall zusammen zeigt. Auf dem Bild sieht es aus, als würden sie sich küssen, während Ruby gelobt, es hätte sich um eine ganz harmlose Situation gehandelt.

Es nützt nichts: Ruby wird mit sofortiger Wirkung von Maxton Hall suspendiert. Ebenso Graham, der kurz darauf von der Polizei abgeführt wird. Der Traum von Oxford scheint endgültig geplatzt – und zwischen Ruby und James steht ein weiteres Hindernis.

Gleichzeitig wird James und Lydia das Erbe ihrer Mutter Cordelia entzogen. Dieses geht stattdessen im gesamten an ihren Vater Mortimer (Fedja van Huêt). Mithilfe ihrer Tante Ophelia (Dagny Dewath) wollen sie das Erbe anfechten. Übergangsweise ziehen die beiden bei Cyril (Ben Felipe) ein. Welche Früchte diese Schock-Entwicklungen tragen, werden wir unweigerlich in Staffel 3 erfahren.

So erfahrt ihr jetzt schon, wie es in Maxton Hall Staffel 3 weitergeht

Wer jetzt schon wissen möchte, wie es in Staffel 3 weitergeht, braucht nur einen Blick in Mona Kastens Romanvorlage Save Us * werfen. Diese wird als Grundlage für die kommenden Folgen dienen. Save Us ist gleichzeitig der letzte Roman in Kastens Reihe. Somit ist aktuell davon auszugehen, dass Maxton Hall mit Staffel 3 enden wird.

Podcast: Die 12 besten Serien im Dezember bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Dezember, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 12 Highlights im Dezember umfassen neben neuen Staffeln des Sci-Fi-Hits Fallout und Disneys Fantasy-Abenteuer Percy Jackson auch ein spannendes Western-Epos bei Netflix, einen deutschen Yellowstone-Ersatz sowie gleich zwei Mozart-Serien.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.