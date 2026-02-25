Wann kommt One Piece Staffel 3? Alle Infos zu Start, Handlung und Besetzung der Fantasy-Fortsetzung bei Netflix

Netflix' One Piece führt die epische Piraten-Saga in Staffel 3 weiter. Hier bekommt ihr alle Infos zu Start, Cast und Handlung der Fantasy-Fortsetzung mit Ruffy und Co.

Nach acht actionreichen, witzigen und emotionalen Episoden ist die 2. Staffel des Netflix-Hits One Piece wieder zu Ende. Bevor die Live-Action-Adaption der Alabasta-Saga aber ihren Höhepunkt erreicht und die Strohhüte in Vivis Heimat schickt, lässt sie Fans auch schon mit einer drängenden Frage zurück: Wann kommt Staffel 3?

In Staffel 3 der Fantasyserie geht es für Ruffy und seine Piratenbande erstmals in das staubige Wüstenkönigreich von Alabasta, wo sich eine gewaltige Verschwörung entspinnt. In diesem Artikel findet ihr folgende wichtige Informationen zur 3. Staffel:

Release-Prognose: Wann kommt Staffel 3 zu Netflix?

Cast: Wer ist in Staffel 3 neu dabei?

Was Manga und Anime zur Handlung der nächsten Folgen verraten

Diesen Artikel werden wir regelmäßig mit neuen Infos aktualisieren, damit ihr in Vorbereitung auf die Rückkehr von One Piece immer auf dem neuesten Stand bleiben könnt.

Start bei Netflix: Wann kommt One Piece Staffel 3 zu Netflix?

Bereits im August vergangenen Jahres verkündete Netflix die Verlängerung von One Piece um eine weitere Staffel. Während Serienfans von anderen Streaming-Produktionen mittlerweile Wartezeiten von mindestens zwei Jahren gewohnt sind, wird die Adaption von Eiichiro Odas Manga-Epos weitaus schneller zurückkehren als gedacht.

Der Grund dafür: Seit November 2025 laufen bereits die Dreharbeiten in Südafrika. Im Juni 2026 soll die Produktion der neuen Folgen abgeschlossen werden. Ausgehend von der Zeitspanne zwischen Produktionsbeginn und Release der letzten Season könnte One Piece Staffel 3 bereits im Sommer 2027 bei Netflix starten.

Hinter den Kulissen gibt es zudem eine große Änderung für die Fortsetzung. Nach Abschluss der Dreharbeiten zur 2. Staffel verließ Serien-Co-Creator Matt Owens die Produktion. Sein Co-Showrunner Joe Tracz teilt sich den Posten ab Staffel 3 nun mit Ian Stokes, der seit Beginn zum Autoren-Team gehört.

Von Ace bis Crocodile: Die Besetzung von One Piece Staffel 3

Die Strohhut-Piraten sind selbstverständlich auch in Staffel 3 wieder dabei und werden von ihren bekannten Darstellenden Iñaki Godoy (Monkey D. Ruffy), Emily Rudd (Nami), Taz Skylar (Sanji), Mackenyu (Lorenor Zorro) und Jacob Gibson (Lysop) verkörpert. Auch die zwei jüngsten Zugänge, Tony Tony Chopper (Originalstimme: Mikaela Hoover) und Prinzessin Vivi (Charithra Chandran) sind wieder mit von der Partie.



Daneben kehren natürlich auch einige bekannte Gesichter aus dem restlichen One Piece-Cast der zweiten Staffel zurück. Bereits sicher ist die Rückkehr von:



Neben bereits vorgestellten Charakteren bringt Staffel 3 auch ein paar neue wichtige Figuren ins Spiel. Unter anderem neu dabei sind:



Xolo Maridueña als Portgas D. Ace – Ruffys Bruder

– Ruffys Bruder Cole Escola als Mister 2 aka Bon Curry - Agent:in der Baroque-Firma

- Agent:in der Baroque-Firma Awdo Awdo als Mister 1 - Agent der Baroque-Firma



- Agent der Baroque-Firma Daisy Head als Miss Doublefinger - Agentin der Baroque-Firma



Handlung und Vorlage: Wie geht es in One Piece Staffel 3 auf Netflix weiter?

Nachdem die erste Staffel von One Piece sich der sogenannten Eastblue-Saga widmete, adaptiert die Netflix-Serie die Alabasta-Saga. Etwas weniger als die Hälfte davon wurde bereits in der 2. Staffel adaptiert, womit Staffel 3 nun das Kernstück dieses großen Story-Arcs umsetzen wird. Als Vorlage dienen dabei die Manga-Kapitel 155 bis 217 sowie die Anime-Folgen 92 bis 130.

Im Gegensatz zur letzten Season, die unterschiedliche Inseln erforschte, wird Staffel 3 aller Voraussicht nach ausschließlich im Wüstenreich von Alabasta spielen. Dorthin verschlägt es nicht nur die Strohhutpiraten, sondern auch Marine-Fiesling Smoker und seine Assistentin Tashigi, die Verbindungen zwischen der Baroque-Firma, der vermissten Prinzessin von Alabasta und den Strohhutpiraten auf den Grund gehen wollen.

Die zahlreichen Handlungsstränge rund um die Baroque-Firma werden in Staffel 3 in Alabasta zusammenlaufen. Wie Folge 8 enthüllte, ist der mysteriöse Anführer in Wahrheit der mächtige Pirat Sir Crocodile, der im Geheimen politische Unruhen intrigiert, um das Königreich Alabasta zu destabilisieren und seinen rätselhaften Plan namens Operation Utopia in die Tat umzusetzen.

Um den drohenden Bürgerkrieg zu stoppen und Nefeltari Vivis Heimat retten zu können, müssen sich Ruffy und Co. in Staffel 3 den mächtigen Officer Agents der Baroque-Fime sowie deren Anführer Crocodile im Kampf entgegenstellen. Nachdem wir bereits Mister 3, Miss Goldenweek, Mister 5 und Miss Valentine in Aktion erlebt haben, lernen wir im nächsten Kapitel auch deren Kolleg:innen Mister 1, Miss Doublefinger, Mister 2 sowie voraussichtlich auch Mister 4 und Miss Merry Christmas kennen.

Podcast: One Piece ist nach 2 Staffeln ein absoluter Netflix-Meilenstein

Nach viel zu langer Wartezeit hat sich One Piece mit Staffel 2 bei Netflix zurückgemeldet. Im Podcast besprechen wir detailliert, warum die Fantasy-Fortsetzung ein triumphaler Erfolg ist:

Neben Handlungsentwicklungen in Staffel 2, neuen Lieblingsfiguren und überraschenden Easter-Eggs werfen wir außerdem einen Blick auf den stärkeren Fokus auf Anime-Wahnsinn und wagen am Ende einen Blick voraus auf Staffel 3, die einiges verändern wird.