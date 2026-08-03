Wann kommt Spider-Man: Brand New Day ins Streaming zu Amazon Prime, Disney+ und Netflix?

Spider-Man: Brand New Day bringt Tom Holland für seinen 4. Solofilm als Peter Parker zurück. Doch ab wann können wir den Film bei Amazon, Netflix, Disney+ und Co. streamen?

Es gibt Superhelden und es gibt Spider-Man. Die Popularität der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft stellt seit dem 29. Juli auch Spider-Man: Brand New Day wieder unter Beweis. Der 4. Solofilm für Tom Holland als Peter Parker schrieb direkt Box-Office-Geschichte und avancierte in kürzester Zeit zum dritterfolgreichsten Film aller Zeiten. Wenn sich Spider-Man atemberaubend durch New York schwingt und in fesselnden Action-Szenen gegen fiese Schurken kämpft, sollten Marvel-Fans für dieses Kinoereignis die größtmögliche Leinwand aufsuchen.

Aber wann startet Spider-Man: Brand New Day im Stream? Diese Frage stellen sich nicht nur Marvel-Fans, die das Leinwandspektakel nicht im Kino schauen können, sondern auch jene, die es kaum erwarten können, den MCU-Blockbuster nochmal zu Hause zu erleben. Hier findet ihr die Übersicht der wichtigsten Veröffentlichungstermine.



Wann erscheint Spider-Man: Brand New Day im Stream bei Netflix und Disney+?

Das Wichtigste vorweg: Im Gegensatz zu anderen Filmen aus dem Marvel Cinematic Universe wird Spider-Man: Brand New Day nicht permanent ins Streaming-Abo von Disney+ kommen. Die Rechte an Spider-Man-Filmen liegen nämlich nicht bei Disney, sondern bei Sony. Aufgrund exklusiver Lizenzverträge wird der Film stattdessen zuerst bei Netflix zu streamen sein.

Der Netflix-Release erfolgt nach Vollendung des Kinolaufs und der ersten Heimkinoveröffentlichung als Video-on-Demand: Ab dem 28. November 2026 könnt ihr den Film bei Netflix im Abo streamen. Während der Vorgänger Spider-Man: No Way Home ganze 22 Monate bis zum Streaming-Start auf Netflix warten ließ, ging es bei Brand New Day um einiges schneller.

Hier könnt ihr den Trailer zu Spider-Man: Brand New Day schauen

Spider-Man: Brand New Day - Trailer 2 (Deutsch) HD

Die letzten drei Marvel-Realfilme aus dem Hause Sony waren Madame Web, Venom: The Last Dance und Kraven the Hunter. Diese wanderten jeweils sechs oder sieben Monate nach ihrem Kinostart ins Streaming-Abo von Netflix. Der Animationskracher Spider-Man: Across the Spider-Verse ließ sogar nur fünf Monate auf sich warten. Brand New Day stellt mit nur vier Monaten nun einen neuen Rekord auf.

Wichtig dabei: Der Film wird nicht permanent bei Netflix streamen, sondern voraussichtlich nur wenige Monate. Nach Ablauf dieses sogenannten Pay-1-Zeitfensters kann der Film später auch bei Disney+ ins Abo wandern.

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Wann startet Spider-Man: Brand New Day im Heimkino?

Wer kein Netflix-Abo besitzt, hat noch weitere Optionen, um Brand New Day im eigenen Heimkino streamen und schauen zu können: Premium-VOD oder die Veröffentlichung auf physischen Medien.

Spider-Man: Brand New Day als digitale Kaufversion

Als allererste Heimkinoveröffentlichung erschien Spider-Man: Brand New Day als Premium-Digitalversion zum Kaufen und zum Leihen am 6. Oktober 2026 bei gängigen Anbietern wie Amazon Prime oder Apple TV.

Spider-Man: Brand New Day auf Blu-ray und DVD

Der physische Heimkinostart von Spider-Man: Brand New Day erfolgt am 17. Dezember 2026. Dann könnt ihr den Film auch auf DVD, Blu-ray sowie 4K-UHD-Disc auf eurem Fernseher bestaunen.