Wann kommt Spider-Noir Staffel 2? Die Amazon-Fortsetzung soll Spider-Man in den Krieg schicken

Die Amazon-Serie Spider-Noir entführt in eine schwarz-weiße Marvel-Realität der 30er Jahre. Aber darf Nicolas Cage als Spinnendetektiv auch in Staffel 2 ermitteln?

Seit dem 27. Mai 2026 streamt die neue Marvel-Serie Spider-Noir bei Amazon Prime. Der berauschende Noir-Krimi mit Spider-Man-Motiven folgt den Erlebnissen des Detektivs Ben Reilly (Nicolas Cage), der in einem alternativen New York der 1930er Jahre mit grimmigen Gangstern, geheimnisvollen Experimenten und seiner eigenen Superheldenvergangenheit konfrontiert wird.

Der Fall um Silvermane (Brendan Gleeson) und seine Super-Ganoven mag nach acht Folgen vielleicht abgeschlossen sein, doch Ben Reillys Geschichte ist längst nicht zu Ende. Marvel-Fans und die Spinne selbst warten nun geduldig auf einen neuen Fall in Staffel 2. Aber wird diese überhaupt kommen? Wann könnte die 2. Staffel starten? Hier findet ihr alle wichtigen Infos.

Wann startet die 2. Staffel von Spider-Noir bei Amazon?

Zum aktuellen Zeitpunkt hat Amazon noch keine 2. Staffel offiziell in Auftrag gegeben. Da die Serie erst frisch am 27. Mai 2026 gestartet ist, gibt es noch keinen Grund zur Sorge. Der Streamingdienst wird erstmal die Abrufzahlen abwarten, ehe final über eine Verlängerung entschieden wird.

Ein positives Zeichen gibt es aber: Das Team hinter der Serie ist definitiv an weiteren Staffeln interessiert. Dazu gehören nicht nur die Produzenten Phil Lord und Chris Miller, die ebenfalls hinter den Spider-Verse-Animationsfilmen stecken, sondern auch Serienschöpfer Oren Uziel. Im Interview mit dem Hollywood Reporter verriet er zum Zukunfts­potenzial der Serie:

Das Faszinierende an jeder Privatdetektivgeschichte ist: Wenn man eine neue Geschichte will, muss nur ein weiterer Kunde an die Tür klopfen – und schon gibt es neue Fälle, neue Probleme und ein neues Abenteuer, das darauf wartet, erlebt zu werden.

Spider-Noir war nie als eine abgeschlossene Miniserie geplant. Oder wie Uziel es beschreibt: "Sie ist so konzipiert, dass wir so viele Staffeln machen können, wie wir wollen."

Ben Reilly im Krieg: Wie geht es in Spider-Noir Staffel 2 weiter?

Achtung, es folgen Spoiler: Im Finale der 1. Season ist New York von der Schreckensherrschaft Silvermanes endlich befreit und blickt einer neuen Ära entgegen. Auch die Gefahr von Schurken mit Superkräften ist gebannt und damit ist Ben Reillys jüngster Fall abgeschlossen. Unter neuem Namen geht die Detektei Reilly & Ruiz Private Investigators wieder zur Tagesordnung über.

Die 1. Staffel erzählt somit eine in sich geschlossene Geschichte, an deren Ende Ben Reilly wieder der einzige Mensch mit Superkräften in New York ist. Natürlich könnten in Zukunft neue übernatürliche Gefahren die Metropole bedrohen, die eine Rückkehr der Spinne nötig machen. Im Gespräch mit dem SFX Magazine (via Gamesradar ) deutete Oren Uziel bereits eine mögliche Story-Richtung für Staffel 2 an:

In Zeit nach 1933 bewegen wir uns nicht nur auf Turbulenzen an den Finanzmärkten in New York zu, sondern auch auf einen geopolitischen Konflikt, der eine hervorragende Kulisse für jede zukünftige Erzählung bieten würde.

Spider-Noir könnte in Staffel 2 somit näher in Richtung der Zeit des Zweiten Weltkriegs rücken – und dabei Ben Reilly auf neue Superschurken treffen lassen, die aus geheimen Regierungsexperimenten hervorgehen. Denn Staffel 1 enthüllte bereits, dass die Deutschen schon im Ersten Weltkrieg mit einer Art Supersoldaten-Programm experimentierten, welches den Ursprung von Bens Spinnenkräften darstellte.

Potenzielle Supersoldatenprogramme der Deutschen und der Amerikaner stellen eine aufregende Möglichkeit dar, um neue spannende Noir-Varianten bekannter Spider-Man-Bösewichte hervorzubringen und mehr über die wahre Herkunft von Ben Reillys Kräften (und seinen echten Namen!) zu ergründen. Ob sich die Amazon-Serie in Staffel 2 wirklich in diese Richtung bewegt und den nächsten Kriminalfall mit dem Kontext des Zweiten Weltkriegs verknüpft, ist zum aktuellen Zeitpunkt aber noch Spekulation.

Sucht ihr noch spannende Serienneuheiten, die ihr nach Spider-Noir schauen könnt? Dann haben wir im Podcast ein paar Tipps für euch:

Podcast: Die 15 besten Serien im Mai bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Mai, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im Mai umfassen neben der neuen Netflix-Mysteryserie der Stranger Things-Macher und Amazons Crime-Serie Spider-Noir auch das Spin-off einer der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit sowie die nächste neue Yellowstone-Serie.