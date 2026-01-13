Wann kommt Starfleet Academy Folge 3? Alle Sendetermine der neuen Star Trek-Serie auf einen Blick

Die Star Trek-Serie Starfleet Academy ist mit den ersten zwei Folgen gestartet. Doch wann kommen Folge 3 und die weiteren Episoden des neuen Sci-Fi-Abenteuers?

Nach fast vier Jahren gibt es endlich wieder eine völlig neue Star Trek-Serie zu bestaunen. Während Strange New Worlds mit den Abenteuern der Enterprise-Crew bereits auf die 4. Staffel zusteuert, eröffnet Star Trek: Starfleet Academy seit dem 15. Januar 2026 ein brandneues Sci-Fi-Abenteuer in der fernen Zukunft des 32. Jahrhunderts.

Die ungewöhnliche, aber fantastische Star Trek-Erweiterung widmet sich der Ausbildung junger Kadetten der Sternenflottenakademie, die in jeder Episode neue Herausforderungen meistern müssen. Die ersten zwei Episoden von Starfleet Academy sind bereits bei Paramount+ verfügbar. Aber wann geht es mit der Sci-Fi-Serie weiter? Hier bekommt ihr eine Übersicht aller Sendetermine der restlichen acht Folgen.

Dann erscheinen Star Trek: Starfleet Academy Folge 3 und der Rest der Episoden bei Paramount+

Trekkies müssen nur eine Woche auf Nachschub warten. Denn Star Trek: Starfleet Academy erscheint im wöchentlichen Rhythmus. Neue Folgen werden bei uns donnerstags gegen 9:00 Uhr morgens bei Paramount+ veröffentlicht. Die Veröffentlichungstermine der ersten Staffel setzen sich wie folgt zusammen:

Folge 1 und 2 : am 15. Januar 2026

: am 15. Januar 2026 Folge 3 : am 22. Januar 2026

: am 22. Januar 2026 Folge 4 : am 29. Januar 2026

: am 29. Januar 2026 Folge 5 : am 5. Februar 2026

: am 5. Februar 2026 Folge 6 : am 12. Februar 2026

: am 12. Februar 2026 Folge 7 : am 19. Februar 2026

: am 19. Februar 2026 Folge 8 : am 26. Februar 2026

: am 26. Februar 2026 Folge 9 : am 5. März 2026

: am 5. März 2026 Folge 10: am 12. März 2026

Alle Folgen haben eine Laufzeit von um die 60 Minuten, mit Ausnahme der 75-minütigen Pilotepisode. Eine zweite Staffel ist bereits bestellt und wird aktuell in den Pinewood Studios in Toronto gedreht. Die erscheint voraussichtlich 2027 bei Paramount+.

Wie geht es in Star Trek: Starfleet Academy Folge 3 weiter?

Starfleet Academy ist im Grunde wie klassische Star Trek-Serien aufgebaut und setzt auf eine episodische Struktur. Die Folgen rücken jeweils eine andere junge Hauptfigur ins Zentrum oder beleuchten jeweils einen eigenständigen Konflikt und wechseln dabei gerne auch mal von Episode zu Episode die Stimmung. Verbunden werden diese Mission-der-Woche-Abenteuer durch serielle Elemente und fortlaufende Charakterentwicklungen.

Nachdem die ersten beiden Folgen vor allem Caleb Mir (Sandro Rosta) als Hauptcharakter etabliert haben, wird Folge 3 dem Publikum einen der weiteren Kadetten näher vorstellen. Zu den sechs zentralen jungen Hauptfiguren gehören neben Caleb auch der Khionianer Darem Reymi (George Hawkins), der Klingone Jay-Den (Karim Diane), die Dar-Sha Genesis (Bella Shepard), das Kasqian-Hologramm Sam (Kerrice Brooks) sowie Betazoidin Tarima (Zoë Steiner), die wir in Episode 2 erstmals kennengelernt haben.

