Wann kommt Stranger Things Staffel 5 Folge 5? Netflix teilt das Finale dreist in drei (!) Teile

Die ersten vier Folgen von Stranger Things Staffel 5 sind endlich bei Netflix eingetroffen. Doch wann kommt Folge 5 und wie viele Episoden hat die Finalstaffel?

Fast dreieinhalb Jahre mussten Fans von Stranger Things auf die 5. Staffel bei Netflix warten. Ab sofort stehen beim Streamer nun endlich die ersten vier Episoden des großen Finales zum Abruf bereit.

Nach einigen schockierenden Enthüllungen brennt wohl jedem Fan nur eine einzige Frage unter den Nägeln: Wann und wie geht es weiter? Wir verraten euch, wann ihr mit Folge 5 und den restlichen Episoden der Finalstaffel rechnen könnt.

Stranger Things Staffel 5 Folge 5 kommt an Weihnachten: So bald geht es mit Teil 2 bei Netflix weiter

Das große Stranger Things-Finale trifft bei Netflix in drei Teilen ein. Die ersten vier Folgen stehen in Deutschland demnach seit dem 27. November um 02:00 Uhr morgens im Abo bereit. Mit den restlichen vier Folgen geht es pünktlich zu Weihnachten weiter. Hierzulande kommen Folge 5, 6, 7 und 8 zu folgenden Daten und Uhrzeiten:

Ausgabe 2 (Folge 5): 26. Dezember 2025, 02:00 Uhr morgens

Das Finale (Folge 8): 1. Januar 2026, 02:00 Uhr morgens

Damit müsst ihr euch also noch einen ganzen Monat gedulden, bis es mit Stranger Things weitergeht. Wer es allerdings geschafft hat, über drei Jahre auf den Staffel 5-Auftakt zu warten, wird über diese vier Wochen wohl nur müde lächeln können.

Wie geht es mit Stranger Things Staffel 5 bei Netflix weiter?

Achtung, es folgen Spoiler zu den ersten vier Folgen von Stranger Things Staffel 5!

Die 5. Staffel von Stranger Things setzt 18 Monate nach den Ereignissen aus Season 4 an. Elf (Millie Bobby Brown) und ihre Freund:innen suchen darin nach Vecna (Jamie Campbell Bower) im Upside Down, um ihn ein für allemal zur Strecke zu bringen. Hawkins wird gleichzeitig von neuen Vermisstenfällen erschüttert, hinter denen natürlich niemand anderes als der Oberbösewicht selbst steckt. Ausgerechnet Mikes (Finn Wolfhard) Schwester Holly (Nell Fisher) hat es getroffen, bevor auch andere Kinder in Gefahr geraten.

Holly trifft in Vecnas Welt auf Max (Sadie Sink), während die anderen weiter nach ihr und Vecna suchen. In der Militärbasis im Upside Down findet Elf schließlich nicht wie erwartet den Bösewicht, sondern ihre lange vermisste Schwester Kali (Linnea Berthelsen). Vecna stattet dagegen der Miltitärbasis in Hawkins einen Besuch ab, wo ein Kampf zwischen Demogorgons und Soldaten wütet. Will entdeckt dabei, dass er ähnliche Kräfte wie Vecna besitzt und kann Besitz von den Demogorgons ergreifen – und damit Mike, Joyce (Winona Ryder) und viele weitere retten.

Welche Rolle Wills neu entdeckten Kräfte sowie Kali im weiteren Kampf gegen Vecna spielen werden, erfahren wir in wenigen Wochen.

