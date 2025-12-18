Wann kommt Stranger Things Staffel 5 Folge 8? Das große Finale ist ganz nah

Drei neue Stranger Things-Folgen sind bei Netflix eingetroffen. Doch wann kommt Episode 8 von Staffel 5, die die Serie als große Finalfolge abschließen wird?

Vier lange Wochen mussten sich Stranger Things-Fans nach dem Eintreffen der ersten vier Folgen von Staffel 5 gedulden, bis es mit der Geschichte um Elf (Millie Bobby Brown), Will (Noah Schnapp) und Co. im Kampf gegen Vecna (Jamie Campbell Bower) weiterging.

Am 26. Dezember 2025 sind endlich drei brandneue Episoden im Netflix-Programm gelandet, die immer weiter auf das große Serienfinale zusteuern. Doch wann erscheint Folge 8? Hier erfahrt ihr es genau.

Stranger Things Staffel 5 Folge 8 kommt am 1. Januar 2026: Das Serien-Finale rückt näher

Das große Stranger Things-Finale ist nicht mehr weit. Am 1. Januar 2026 erscheint die 8. Folge von Staffel 5, die die Serie nach fast zehn Jahren zu ihrem epischen Abschluss bringen soll. In Deutschland erscheinen die neuen Folgen immer um 2:00 Uhr morgens.

Wer es also vor Spannung nicht mehr erwarten kann, muss die eigenen Silvesterpläne wohl etwas umdisponieren und Wunderkerzen und Raclette in den frühen Morgenstunden gegen Smart-TV und Sofa eintauschen – und das für genau 2 Stunden und 8 Minuten. So lang wird die Finalfolge dauern.

Fans in den USA und Kanada dürfen sich sogar auf ein noch größeres Event freuen – denn dort wird die Finalfolge sogar in ausgewählten Kinos zu sehen sein. In den USA erscheint die Episode schon um 17:00 Uhr am 31. Dezember 2025. Somit können Upside Down-Anhänger:innen dort ihr Jahr mit dem großen Stranger Things-Finale ausklingen lassen, während wir das neue Jahr hierzulande mit der Folge einläuten können.

Das Staffel 5-Finale ist nicht das Ende von Stranger Things

Wer dem großen Tag jetzt schon wehmütig entgegenblickt, darf sich jedoch in Sicherheit wiegen. Auch wenn die Hauptserie mit Folge 8 von Staffel 5 ihr offizielles Ende finden wird, werden wir Elf, Mike und die weiteren Held:innen aus Hawkins noch einmal wiedersehen. Schon 2026 erscheint die animierte Spin-off-Serie Stranger Things: Tales From '85, die viele der uns bekannten Figuren in neue Abenteuer verstrickt. Die Handlung spielt zwischen der 2. und 3. Staffel der Hauptserie.

Seht hier den Trailer zu Stranger Things: Tales from '85

Stranger Things Tales From ‘85 - Teaser (English) HD

Darüber hinaus ist ein weiteres Stranger Things-Spin-off in Planung, zu dem es jedoch noch keine offiziellen Details gibt. Vielleicht erfahren wir schon in wenigen Tagen mehr dazu. Bis dahin dürfen wir uns gewaltig auf das große Finale am 1. Januar 2026 freuen.

Und wenn ihr wissen wollt, wie uns die ersten vier Folgen von Staffel 5 gefallen haben, hört doch mal in unseren Podcast rein:

Podcast: Netflix’ Erfolgsserie Stranger Things ist endlich mit Staffel 5 zurück

Nach über drei Jahren Wartezeit hat sich Stranger Things für das große Finale bei Netflix zurückgemeldet. Ob uns die ersten vier Folgen der 5. Staffel überzeugt haben, besprechen wir detailliert im Podcast.

Neben überraschenden Figuren-Wendungen und dem erklärten Ende von Staffel 5, Teil 1 werfen wir außerdem einen Blick voraus auf die kommenden, letzten vier Episoden von Stranger Things und diskutieren Theorien, was da noch auf uns zukommt.

