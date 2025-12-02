Wann kommt The Abandons Staffel 2 zu Netflix? Nach dem Schock-Ende müssen wir um die Western-Fortsetzung bangen

Die Western-Serie The Abandons lässt bei Netflix die Fehde zweier Familien im Amerika des 19. Jahrhunderts eskalieren und hinterlässt Fans mit der Frage: Wann kommt Staffel 2?

Seit dem 4. Dezember 2025 streamt die Western-Serie The Abandons bei Netflix. Die Handlung folgt zwei grundverschiedenen Familien im Washington-Territorium des Jahres 1854, deren Fehde durch Geheimnisse, Intrigen und Mord auf eine Eskalation zusteuert. Doch nach sieben Folgen ist die Geschichte noch längst nicht zu Ende erzählt.

Mit einem abrupten Ende und einem dramatischen Cliffhanger lässt The Abandons Fans ungeduldig direkt auf die nächste Season sowie eine Auflösung warten. Aber wird diese überhaupt kommen? Wann könnte Staffel 2 starten? Hier findet ihr alle wichtigen Infos.



Wird es eine 2. Staffel von The Abandons bei Netflix geben?

Zum aktuellen Zeitpunkt hat Netflix noch keine 2. Staffel offiziell in Auftrag gegeben. Da The Abandons erst frisch am 4. Dezember gestartet ist, kann sich dies noch ändern. Der Streamingdienst wartet in der Regel die Abrufzahlen einer Serie innerhalb der ersten 91 Tage nach Start ab, ehe final über eine Verlängerung entschieden wird. In manchen Fällen kann es auch schneller gehen. Sowohl die Abrufzahlen als auch die Langlebigkeit in den Netflix-Charts sind dabei ausschlaggebend.

Allerdings steht der Verlängerung ein gewaltiges Hindernis im Weg. Entwickelt wurde The Abandons von Sons of Anarchy-Schöpfer Kurt Sutter, der die Serie mit seiner Firma Sutter Ink produziert. Kurz vor Ende der Dreharbeiten verließ er jedoch das Projekt aufgrund kreativer Differenzen, was das zukünftige Schicksal der Western-Serie in Unsicherheit wiegen lässt. Sollte eine 2. Staffel bestellt werden, müsste Netflix zuerst einen neuen Showrunner finden, der die Serie fortführen kann.

Selbst wenn der Streamer die Verlängerung der Serie zügig verkündet, müssen sich Fans trotzdem auf eine für viele Streaming-Serien leider übliche Wartezeit von bis zu zwei Jahren einstellen. Aktuell gibt es noch keinen Termin für einen baldigen Produktionsstart. Somit sollte The Abandons Staffel 2 frühestens 2027 bei Netflix erscheinen können.

Wie geht es in The Abandons Staffel 2 weiter?

Obwohl der Konflikt der beiden Feindinnen Constance van Ness (Gillian Anderson) und Fiona Nolan (Lena Headey) im Finale seinen dramatischen Höhepunkt erreicht, ist die Geschichte der Netflix-Serie noch weit von einem Abschluss entfernt und hinterlässt das Publikum mit einem feurigen Cliffhanger.

Nachdem Fiona das Kaufangebot der Familie Van Ness abschmettert und Constance die Wahrheit über das Schicksal ihres Sohnes Willem (Toby Hemingway) herausfindet, kennt ihr Zorn keinen Halt mehr. Beide Familie befinden sich nun in einem offenen Krieg miteinander, der in einem Shootout auf dem Gehöft der Bergbaufamilie eskaliert, wobei das Van Ness-Anwesen in Brand gesetzt wird. Inmitten des brennenden Gebäudes liefern sich die Matriarchinnen einen Kampf auf Leben und Tod.

Am Ende von Folge 7 blicken die Abandons schockiert auf das Flammenmeer, aus dem eine Person heraustritt. Doch wer hat das Duell am Ende überlebt: Fiona oder Constance? Eine eindeutige Antwort auf diese Frage gibt die Netflix-Serie nicht. Wer aber genau auf die offene Haarpracht der überlebenden Person achtet, kann erahnen, dass es Constance sein muss, die als Siegerin hervorgeht. Für eine 2. Staffel hätte dieser Ausgang den spannenderen Handlungsantrieb.

Zahlreiche Fragen lässt The Abandons für Staffel 2 offen. Somit wurde noch nicht geklärt, was aus dem Silbervorkommen unter Jasper Hollow wird, und ob Van Ness Mining dem Ruin entkommen kann. Denn auch das Schicksal von ganz Angel's Ridge ist an den Erfolg des Unternehmens gebunden. Sollte Fiona gestorben sein und Constance überlebt haben, müssen die Abandons-Geschwister nun ohne ihre Mutter gegen die Intrigen der Bergbau-Familie ankämpfen. Ebenfalls bleibt noch offen, was nun aus Trisha Van Ness (Aisling Franciosi) wird, die sich von ihrer Familie als auch von Elias (Nick Robinson) losgesagt hat.

