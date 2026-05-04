Wann kommt The Boroughs Staffel 2? Die Sci-Fi-Serie von Netflix soll noch viel größer werden

Netflix' Sci-Fi-Serie The Boroughs konfrontiert eine Gruppe Rentner mit zeitraubenden Kreaturen und hinterlässt Fans mit der Frage: Wann kommt Staffel 2?

Seit dem 21. Mai 2026 streamt die neue Sci-Fi-Serie The Boroughs bei Netflix. Produziert wurde die von den Stranger Things-Schöpfern Matt und Ross Duffer. Die Geschichte führt eine Gruppe Rentner:innen zusammen, um ein monströses Mysterium in ihrer Seniorenwohnlage mitten in der Wüste von New Mexiko aufzuklären.

Nach Abschluss des dramatischen Kreaturenabenteuers endet Staffel 1 mit einem Hinweis darauf, dass die Geschichte nach 8 Folgen noch längst nicht abgeschlossen ist und Fans jetzt ungeduldig auf die nächste Season warten dürfen. Aber wird diese überhaupt kommen? Wann könnte Staffel 2 starten? Hier findet ihr alle wichtigen Infos.

Wann startet die 2. Staffel von The Boroughs bei Netflix?

Zum aktuellen Zeitpunkt hat Netflix noch keine 2. Staffel offiziell in Auftrag gegeben. Da die Serie erst frisch am 21. Mai 2026 gestartet ist, gibt es noch keinen Grund zur Sorge. Der Streamingdienst wartet in der Regel die Abrufzahlen einer Serie innerhalb der ersten 91 Tage nach Start ab, ehe final über eine Verlängerung entschieden wird. In manchen Fällen kann es auch schneller gehen. Sowohl die Abrufzahlen als auch die Langlebigkeit in den Netflix-Charts sind dabei ausschlaggebend.

An Ideen für eine Fortsetzung mangelt es nicht: Laut Entertainment Weekly haben die beiden Serienschöpfer Jeffrey Addiss und Will Matthews bereits eine ganz genaue Vorstellung vom Ende der Sci-Fi-Serie sowie einen Fahrplan, der insgesamt 3 Staffeln umfässt – und zukünftige Spin-offs nicht ausschließt. Ob Netflix diesen Plan tatsächlich umsetzen lässt, ist aktuell noch ungewiss.

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Selbst wenn der Streamer die Verlängerung der Serie zügig verkündet, müssen sich Fans trotzdem auf eine für viele Streaming-Serien leider übliche Wartezeit von bis zu zwei Jahren einstellen. Zum Vergleich: Bei der Auftaktstaffel lagen zwischen Drehbeginn und Netflix-Start rund 20 Monate. Aktuell gibt es noch keinen Termin für einen baldigen Produktionsstart. Somit sollte The Boroughs Staffel 2 frühestens 2028 bei Netflix aufschlagen.

Wie geht es in The Boroughs Staffel 2 weiter?

Achtung, es folgen Spoiler: Im Finale der ersten Season konnten Sam (Alfred Molina), Wally (Denis O'Hare), Renee (Geena Davis), Judy (Alfre Woodard) und Art (Clarke Peters) dem finsteren Treiben innerhalb (und unterhalb) der Wohnanlage The Boroughs ein Ende setzen. Nachdem sie die rätselhafte Kreatur namens Mutter befreien können, löscht sich diese samt ihren Kindern selbst aus. Die Quelle an Monsterblut, das Alterungsprozesse stoppt und Krankheiten heilt, ist versiegt.

Eigentlich scheint die Geschichte abgeschlossen zu sein, doch The Boroughs lässt nach 8 Folgen noch einige Fragen für eine weitere Staffel offen. Die wahre Herkunft der vor vielen Jahrzehnten aus einem Ei geschlüpften Mutter bleibt ebenso ein Rätsel wie das mögliche Überleben des nun monströs entstellten Blaine Shaw (Seth Numrich) – ohne Mutters goldenes Blut hat er aber eh nicht mehr lange zu leben.

Der größte Teaser für Staffel 2 ist jedoch die letzte Szene, in der Sam Cooper vor seinem Badezimmer steht, während sein Spiegelbild plötzlich zu glitchen beginnt. Dieses visuelle Phänomen begleitete ihn die gesamte Staffel und wurde schließlich als psychische Verbindung zu Mutter enthüllt, die ihn in Form von Visionen seiner verstorbenen Frau kontaktierte.

Die Verbindung zu Mutter scheint Sam nachhaltig verändert zu haben. Die letzte Szene deutet darauf hin, dass noch weitere Kreaturen dieser Spezies existieren und nun mit Sam in Kontakt treten könnten. Mutters explosives Ableben könnte wie eine Art Signal die Aufmerksamkeit ihrer Artgenossen auf The Boroughs gerichtet haben. Bekommen wir in Staffel 2 vielleicht sogar einen "Vater" zu sehen?

Welche weiteren Serien-Highlights es neben The Boroughs im Mai zu entdecken gibt, verraten wir euch im Podcast:

Podcast: Die 15 besten Serien im Mai bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Mai, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im Mai umfassen neben der neuen Netflix-Mysteryserie der Stranger Things-Macher und Amazons Crime-Serie Spider-Noir auch das Spin-off einer der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit sowie die nächste neue Yellowstone-Serie.