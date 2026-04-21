Wann kommt The Boys Staffel 5, Folge 4? Release und Uhrzeit der nächsten Episoden bei Amazon im Überblick

Die 5. Staffel der Superheldenserie The Boys läuft aktuell bei Amazon. Wann es mit Folge 4 weitergeht und ob ihr dafür extra früh aufstehen müsst, erfahrt ihr hier.

Die Superheldensatire The Boys steuert unaufhaltsam auf ihr großes Finale zu. Staffel 5 läuft aktuell wöchentlich bei Amazon Prime Video und lässt die Liste toter Figuren mit jeder neuen Folge wachsen, während sich der Konflikt zwischen Homelander und Billy Butcher auf dramatische Weise zuspitzt.

Wer ungeduldig auf Folge 4 und den Rest der 5. Staffel wartet, bekommt hier alle Infos zu Release-Daten und wann die nächste Episode zu streamen ist.

The Boys: Wann kommen Folge 4 und der Rest von Staffel 5?

Schon diesen Mittwoch geht das The Boys-Finale in die nächste Runde: Folge 4 erscheint am 22. April 2026 bei Prime Video.

Um welche Uhrzeit erscheint Folge 4? Frühaufsteher, die noch schnell vor der Schule oder vor der Arbeit das neueste The Boys-Kapitel schauen möchten, haben leider Pech. Folge 4 ist erst ab 9:00 Uhr morgens bei Amazon verfügbar. Diese Veröffentlichungszeit gilt voraussichtlich auch für alle weiteren Episoden der 5. Staffel.



Insgesamt umfasst Staffel 5 acht Episoden, die jeden Mittwoch bei Amazon veröffentlicht werden. Hier findet ihr eine Übersicht des Release-Plans der kommenden Folgen:

The Boys Staffel 5 Folge 5 : am 29. April

: am The Boys Staffel 5 Folge 6 : am 6. Mai

: am The Boys Staffel 5 Folge 7 : am 13. Mai

: am The Boys Staffel 5 Folge 8: am 20. Mai

Hier könnt ihr den Trailer zu The Boys Staffel 5 schauen:

The Boys - S05 Trailer (Deutsch) HD

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In der 5. Staffel von The Boys sind Billy Butcher (Karl Urban) und sein Team bereit, drastische Maßnahmen zu ergreifen, um Homelander (Antony Starr) zu stoppen. Doch bevor sie das Supes-tötende Virus freisetzen können, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Sollte Homelander zuerst die letzte Dosis V1 in die Hände bekommen, wäre er nicht nur immun gegen das Virus, sondern auch unsterblich. Dann stünde ihm nichts mehr im Weg, als Gott die Menschheit zu unterjochen.

Wer nach 5 Staffeln noch nicht Abschied nehmen will, kann zumindest teilweise aufatmen: Die nächste The Boys-Serie ist bereits in Arbeit. Im kommenden Jahr erscheint mit Vought Rising ein Prequel über die Erlebnisse der ersten Generation amerikanischer Superhelden in den 1950er Jahren. Dazu gehören Soldier Boy, Stormfront aka Liberty, Bombsight, Private Angel und Torpedo.

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Die 15 Highlights im April umfassen neben einer Rückkehr in die Welt von Stranger Things und der mit Spannung erwarteten finalen The Boys-Staffel auch düstere Horrorkost, das nächste Revival einer Kult-Sitcom sowie die Fortsetzung einer erschreckenden Sci-Fi-Dystopie.