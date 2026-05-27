Wann kommt The Boys Staffel 6? Nach dem Staffel 5-Finale ist noch lange nicht Schluss

Nach dem Finale von The Boys fragen sich viele Fans, ob die Serie doch noch mit Staffel 6 weitergeht. Wir verschaffen euch einen Überblick über die Zukunft des Franchise bei Amazon Prime.

Vor sieben Jahren debütierte eine Superheldenserie bei Amazon Prime, die auf den ersten Blick deutlich kleiner wirkte als die Comic-Blockbuster von Marvel und DC. Schlussendlich sollte sich The Boys jedoch in einen der definierenden Genre-Beiträge der vergangenen Dekade verwandeln. Selten wurde die Rettung der Welt so verdorben und schwarzhumorig in Szene gesetzt – ein schonungsloser Abgesang.

Basierend auf der gleichnamigen Comicvorlage von Garth Ennis und Darick Robertson hat es The Boys auf fünf Staffeln mit insgesamt 40 Folgen gebracht, die von Juli 2019 bis Mai 2026 bei Amazon Prime im Abo veröffentlicht wurden. Doch wie geht es nach dem Finale weiter? Viele Fans sind nach wie vor hungrig auf neue Geschichten von Homelander und Co. Und tatsächlich ist das Franchise noch lange nicht erschöpft.

Kommt The Boys Staffel 6 zu Amazon Prime?

Die schlechte Nachricht zuerst: Serienschöpfer und Showrunner Eric Kripke hat mehrmals deutlich gemacht, dass es keine 6. Staffel von The Boys geben wird. Nach fünf Runden hat er die Geschichte bitter beendet. Natürlich haben uns zahlreiche andere Comic-Adaptionen – und Hollywood – generell gelehrt, dass man niemals nie sagen soll. Aber Stand jetzt geht The Boys, die Mutterserie, definitiv nicht weiter.

Wann startet Vought Rising bei Amazon Prime?

Hier kommen wir zur guten Nachricht: The Boys lebt ab 2027 in Form der Prequel-Serie Vought Rising weiter, die in die 50er entführt. Genau genommen ist die Handlung im Jahr 1969 angesiedelt und erzählt in Form einer Murder-Mystery-Geschichte vom ersten US-amerikanischen Superhelden: Soldier Boy (Jensen Ackles). Ebenfalls dabei ist die Superheldin Liberty (Aya Cash), die wir als Stormfront kennen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Vought Rising schauen:

Vought Rising - S01 First Look Trailer (Deutsche UT) HD

Was ist eigentlich aus The Boys: Mexico geworden?

Das ist eine gute Frage. Bereits 2023 wurde das Spin-off von Amazon Prime angekündigt – mit zwei großen Namen hinter den Kulissen: Diego Luna (Andor) und Gael García Bernal (Babel) sollen das Projekt produzieren. Bislang hat es jedoch keine großen Updates zum aktuellen Status quo der Produktion gegeben. Laut Kripke befinden sich aber auch weitere Spin-offs aus dem VCU (Vought Cinematic Universe) in Arbeit.

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Und wie stehen die Chancen auf Gen V Staffel 3?

Hier haben wir leider gar keine gute Nachricht. Der Ableger Gen V über eine jüngere Supes-Generation wurde von Amazon Prime nach nur zwei Staffeln abgesetzt, obwohl offenkundig Stoff für weitere Geschichten vorhanden war. Ein paar Gen V-Figuren haben wir in der finalen Runde von The Boys nochmal gesehen, aber einen richtigen Abschluss hat das Spin-off nie erhalten. Die Chancen auf Staffel 3 gehen gegen Null.

Wie kann ich mir bis Vought Rising die Zeit vertreiben?

Wenn ihr sofort The Boys-Nachschub wollt, könnt ihr einen kompletten Rewatch aller bisher erschienenen Serien starten. Neben The Boys und Gen V gehört dazu die achtteilige Animationsserie The Boys Presents: Diabolical. Darüber hinaus wurden diverse Web-Specials und ein Podcast namens Deeper and Deeper produziert. Und es gibt natürlich einen ganzen Berg an Comics, durch den ihr euch wühlen könnt.

Alle The Boys-Comics im Überblick:

The Boys (2006-2012)

Herogasm (2009)

Highland Laddie (2011)

Butcher, Baker, Candlestickmaker (2012)

Dear Becky (2020)

The Boys wurde von einem blutrünstigen Nischen-Comic in ein riesiges Mainstream-Franchise verwandelt, das sichWir dürfen gespannt sein, was sich Kripke und sein Team für die Zukunft bei Amazon Prime ausdenken. Sicherlich wird es in den nächsten Monaten konkretere Ankündigungen zum Fahrplan geben.