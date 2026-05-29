Wann kommt The Mandalorian and Grogu zu Disney+? Die wichtigsten Infos zum Streaming-Start des neuen Star Wars-Films

Mit The Mandalorian and Grogu ist der neue Star Wars-Film in den Kinos gestartet. Doch ab wann kann man das Action-Abenteuer bei Disney+ im Abo streamen?

Ein neuer Star Wars-Film ist immer ein Grund, ins Kino zu gehen. Dort hat die von George Lucas geschaffene Sternensaga vor fast fünf Dekaden ihren Anfang genommen. Und aktuell könnt ihr im Lichtspielhaus eures Vertrauens den jüngsten Ableger schauen, namentlich The Mandalorian and Grogu von Regisseur Jon Favreau.

Favreau hat sogar rund eine Stunde an IMAX-Szenen in dem Film untergebracht. Das bedeutet, ihr bekommt Din Djarin und seinen kleinen Begleiter in den größtmöglichen Bildern zu Gesicht. Viele Fans fragen sich dennoch, wann The Mandalorian and Grogu zu Disney+ kommt. Immerhin streamt dort auch die Serie The Mandalorian.

Wann startet The Mandalorian and Grogu bei Disney+?

Es ist kein Geheimnis: Jeder Disney-Film kommt irgendwann zu Disney+. Die große Frage ist nur, wann. The Mandalorian and Grogu ist ein interessanter Fall, da es der erste Star Wars-Film ist, seitdem der Streamer existiert. Mit anderen Worten: Wir haben keinen direkten Vergleichsfall und ein offizielles Datum steht noch nicht fest.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt aber: Disney-Filme kommen in der Regel drei Monate nach ihrem Kinostart ins Streaming-Abo. Bei einem Mega-Blockbuster wie Avatar: Fire and Ash kann es bis zu sechs Monaten dauern. Da Star Wars eine ähnlich populäre Marke ist, wird es voraussichtlich auf eine längere Wartezeit hinauslaufen.

Sollte sich The Mandalorian and Grogu ein halbes Jahr bis zu seinem Streaming-Debüt bei Disney+ Zeit lassen, können wir Ende November 2026 mit dem Film im Abo rechnen. Wenn wir nur drei Monate warten müssen, könnte es schon Ende August 2026 so weit sein. Das ist der grobe Rahmen, in dem wir uns bewegen.

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Kommt The Mandalorian and Grogu zu Amazon und Netflix?

Vor der Streaming-Premiere bei Disney+ dürfte The Mandalorian and Grogu bei Amazon Prime Video in diversen Kauf- und Leihversionen zur Verfügung stehen. Ins Prime-Abo wird er aber sehr wahrscheinlich nicht aufgenommen. Das gilt auch für Netflix. Die meisten Disney-Filme jüngerer Vergangenheit bleiben exklusiv bei Disney+.