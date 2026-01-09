Wann kommt The Night Manager Staffel 2 Folge 4 zu Amazon? Alle Sendetermine der Thriller-Serie auf einen Blick

Die 2. Staffel von The Night Manager ist mit den ersten drei Folgen bei Amazon Prime Video gestartet. Doch wann kommen Folge 4 und die weiteren Episoden mit Tom Hiddleston?

Sage und schreibe zehn Jahre nach der gefeierten ersten Season ist The Night Manager zurück. Die 2. Staffel der Spionage-Thrillerserie mit Tom Hiddleston ist frisch bei Prime Video gestartet und ab sofort könnt ihr dort drei Folgen am Stück bingen. Aber wann geht es mit Episode 4, 5 und 6 weiter?

The Night Manager Staffel 2: Hier sind alle Sendetermine auf Amazon Prime im Überblick

Glücklicherweise ist die Wartezeit nicht allzu lang. Denn The Night Manager geht schon nächste Woche mit Folge 4 weiter. Die Veröffentlichungstermine der neuen Staffel setzen sich wie folgt zusammen:

Folge 1 bis 3 : am 11. Januar 2026

: am 11. Januar 2026 Folge 4 : am 18. Januar 2026

: am 18. Januar 2026 Folge 5 : am 25. Januar 2026

: am 25. Januar 2026 Folge 6: am 1. Februar 2026

Wie schon die erste Staffel umfasst auch die Fortsetzung sechs Episoden. Nach dem Staffelfinale müssen Thriller-Fans zum Glück keine weiteren zehn Jahre auf eine Rückkehr des Night Managers warten. Die Serie wurde unlängst um eine 3. Staffel verlängert, die voraussichtlich 2027 bei Prime Video zu sehen sein wird.

Worum geht es in The Night Manager Staffel 2?

Die Handlung von Staffel 2 spielt viele Jahre nach den Ereignissen der ersten Season. Der ruchlose Waffenhändler Richard Roper (Hugh Laurie) ist bereits seit einiger Zeit tot. Jonathan Pine (Tom Hiddleston) leitet für den MI6 mittlerweile eine eigene Abteilung namens Night Owls, die in verschiedenen Luxushotels in London kriminelle Gäste beobachtet. Und schon bald taucht ein ehemaliger Söldner Ropers auf.

Jonathan Pine wird in Staffel 2 direkt in eine neue Verschwörung hineingezogen, die ihn zur Zielscheibe des kolumbianischen Geschäftsmanns Teddy Dos Santos (Diego Calva), einem früheren Schützling Ropers, macht. Unter dem Decknamen Matthew Ellis reist Pine nach Kolumbien, um an der Seite der enigmatischen Unternehmerin und MI6-Informantin Roxana Bolaños (Camila Morrone) das Vertrauen Teddys zu gewinnen und mehr über sein Waffenunternehmen und seine wahren Pläne herauszufinden. Ein gefährliches Spiel aus Täuschungen und Verrat beginnt.

