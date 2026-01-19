Wann kommt The Night Manager Staffel 2 Folge 5 zu Amazon? Alle Sendetermine der Thriller-Serie auf einen Blick

The Night Manager ist nach zehn Jahren mit der 2. Staffel bei Amazon Prime Video zurückgekehrt. Vier Folgen stehen bereits zur Verfügung. Doch wann kommt Episode 5?

Zehn Jahre mussten Fans von The Night Manager auf die Fortsetzung in Form einer 2. Staffel bei Amazon Prime Video warten. Am 11. Januar 2026 war es endlich so weit und es gab frischen Nachschub mit Marvel-Star Tom Hiddleston. Die ersten vier Folgen stehen mittlerweile zum Streamen bereit. Wir verraten euch, wann ihr mit Folge 5 und dem Rest der Season rechnen könnt.

The Night Manager: Staffel 2 geht schon in wenigen Tagen mit Folge 5 weiter

Neue Folgen von The Night Manager gibt es aktuell immer sonntags bei Amazon Prime Video zu sehen. Dementsprechend geht es schon in wenigen Tagen mit Folge 5 weiter. Allerdings bewegen wir uns nun bereits auf die Zielgeraden zu. Denn Staffel 2 umfasst insgesamt nur sechs Episoden. Die Sendetermine setzen sich folgendermaßen zusammen:

Folge 1 bis 3: am 11. Januar 2026

am 11. Januar 2026 Folge 4: am 18. Januar 2026

am 18. Januar 2026 Folge 5: am 25. Januar 2026

am 25. Januar 2026 Folge 6: am 1. Februar

Glücklicherweise ist für Nachschub schon gesorgt. Denn Staffel 3 ist bereits bestätigt – und die Wartezeit soll nicht wieder zehn Jahre umfassen. Stattdessen rechnen wir aktuell schon 2027 mit neuen Folgen.

Darum geht es in The Night Manager Staffel 2

Staffel 2 setzt viele Jahre nach der ersten Season an, in der sich Jonathan Pine (Hiddleston) mit dem Waffenhändler Richard Roper (Hugh Laurie) herumschlagen musste. Mittlerweile leitet Jonathan eine eigene MI6-Abteilung, die sich Night Owls nennt und in Londoner Luxushotels Gäste beobachtet, die Dreck am Stecken haben. Schon bald steht der kolumbianische Waffenhändler Teddy Dos Santos (Diego Calva) vor der Tür, der Jonathan in eine neue Verschwörung hineinzieht.

Auch interessant:

Neben Tom Hiddleston und Diego Calva sind in der 2. Staffel von The Night Manager unter anderem Olivia Colman (Broadchurch), Alistair Petrie (Sex Education), Douglas Hodge (Joker) und Michael Nardone (Dune) zu sehen.

Podcast: Die größten Serien-Highlights 2026 bei Netflix & Co.

Das Serienjahr 2026 wird spannend. Wir stellen euch im Podcast die größten Highlights der kommenden Monate bei Netflix, Disney+, Apple TV und Co. vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Fortsetzung von Yellowstone, eine Rückkehr ins The Big Bang Theory-Universum, die nächste DC-Serie, die Neuauflage eines Sci-Fi-Meisterwerks, eine deutsche Vampir-Apokalypse oder frische Wikinger-Action vom Vikings-Macher: Die spannendsten Serienstarts 2026 halten für jeden Geschmack etwas bereit.

