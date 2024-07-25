Wann kommt The Rookie Staffel 7 endlich zu Netflix?

Der Streaming-Dienst Netflix bietet seinen Abonnent:innen aktuell lediglich die ersten 6 Staffeln der US-Serie The Rookie an. Wann zieht Staffel 7 nach? Schließlich ist sie schon bei anderen Streaming-Diensten im Angebot.

Bereits seit 2018 begeistert Nathan Fillion als John Nolan Millionen Fans der US-Serie The Rookie. Schließlich bringt er eine ordentliche Portion Humor mit – und sorgt mit seinen Höhen und Tiefen, die ihm als Neuling bei der Polizei von Los Angeles widerfahren, für einen abwechslungsreichen Plot. So schafft es The Rookie bei Moviepilot auf stolze 7,3 von 10 Punkten.

Mittlerweile gibt es 7 volle Staffeln, sowohl in den USA als auch in Deutschland bei WOW. Hierzulande schauen wohl die meisten Fans beim größten Streaming-Dienst Netflix. Dort sind aber lediglich 6 Staffeln in Katalog. Viele haben sie schon durchgeschaut und fragen sich deshalb, wann die 6. Staffel und die 7. Staffel von The Rookie endlich zum Streamer kommt.

Wann kommt The Rookie Staffel 7 zu Netflix?

Der Veröffentlichungsrhythmus von neuen The Rookie-Staffeln wirkt bei Netflix relativ willkürlich. Staffel 4 kam ein Jahr und neun Monate nach der US-Ausstrahlung bei uns zu Netflix. Bei Staffel 5 waren es sage und schreibe zwei Jahre und acht Monate. Staffel 6 folgte ein Jahr und zehn Monate später. Die Chancen stehen also schlecht, dass wir Staffel 7 vor Ende nächsten Jahres bei Netflix sehen werden.

Nach bisheriger Logik kommt The Rookie Staffel 7 frühestens im Dezember 2026 zu Netflix.

Wo kann ich The Rookie Staffel 7 schon streamen?

Staffel 7 startete im Januar 2025 und ging im Frühling mit einem fulminanten Finale zu Ende. Sie hat 18 Episoden, die bei WOW * und auch bei Disney+ * im Abo verfügbar sind.

Wie geht es in Staffel 7 weiter?

In Staffel 7 müssen zwei der gefährlichsten Männer, die das LAPD je verhaftet hat, wieder eingefangen werden: der mörderische Fan-Liebling Oscar Hutchinson (Matthew Glave) und Jason Wyler (Steve Kazee), der Ex-Mann von John Nolans Ehefrau Bailey Nune (Jenna Dewan). Die beiden waren in Staffel 6 aus dem Gefängnis entflohen und die sinistre Anwältin Monica Stevens (Bridget Regan) hatte dabei ihre Finger im Spiel.

Mehr Artikel zu The Rookie:

Die wichtigste Frage ist aber: Kommen Tim und Lucy wieder zusammen? Das wollen wir euch an dieser Stelle natürlich nicht spoilern. Wir sagen nur so viel: Chenford-Fans sollten auf jeden Fall einschalten.

