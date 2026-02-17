Wann kommt Tracker, Staffel 3, Folge 10? Nach der langen Winterpause folgen 4 (!) weitere Episoden

Als Überlebenskünstler hilft Justin Hartley Menschen im ganzen Land. Seit fast 2 Monaten macht die Krimiserie Pause. Wir verraten euch, wann es weitergeht.

Sowohl die Polizei als auch Privatpersonen können manchmal Hilfe brauchen, um vermisste Personen zu finden. Wie gut, dass es Colter Shaw (Justin Hartley) gibt. In seiner Serie Tracker nutzt er seine Fähigkeiten als Überlebenskünstler, um die Spuren zu finden, die andere übersehen. Seit Dezember ist die Serie in den USA in eine Winterpause gegangen, die nun auch Disney+ in Deutschland erreicht.

Tracker geht mit Staffel 3, Folge 10 im März weiter – zumindest in den USA

In Deutschland wird die Krimiserie exklusiv auf Disney+ gestreamt, während sie in den USA auf dem Sender CBS läuft. Dort wurde die bislang letzte Folge am 14. Dezember 2025 ausgestrahlt. In Deutschland kommen die Folgen mit einer Verzögerung von etwa anderthalb Monaten an. Deshalb ist die letzte Folge in Deutschland am 4. Februar 2025 erschienen.

Während wir also weiterschauen konnten, mussten die Amerikaner bereits warten. Diese Pause ist in Übersee nun bald vorbei. Dort setzt Colter Shaw seine Ermittlungen nämlich am 1. März 2026 mit der Folge The Fallout fort. Ab dann erscheinen die letzten 4 Folgen der 3. Staffel wieder wöchentlich.

In Deutschland werden wir also voraussichtlich bis Ende April warten müssen, um die neue Folge auf Disney+ genießen zu dürfen. Ein offizielles Datum gibt es bislang nicht. Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass nach der Winterpause die Serie mit weniger Verzögerung nach Deutschland kommt.

Wie geht es in Tracker, Staffel 3, Folge 10 weiter?

Nachdem Colter und Keaton (Brent Sexton) eine Verschwörung aufgedeckt und den toten Bradley entdeckt hatten, mussten sie fliehen. Während sie auf der Flucht beschossen wurden, stürzt ihr Wagen einen Abhang hinunter und überschlägt sich. Nach dem Unfall müssen Colger und Keaton sich auf ihre Fähigkeiten verlassen, um zu überleben.

Justin Hartley selbst teilte auf Instagram den Trailer für die kommende Folge:

Wie es aussieht, wird Colter nun von den Behörden als Verdächtiger gejagt. Hilfe bekommt er jedoch in Form von seiner Rivalin Billie.

Während es noch sicher war, dass Colter als Hauptfigur überlebt, ist jedoch unklar, wie es mit Keaton weitergeht. Der ist in der neuen Promo nämlich nicht zu sehen. Damit wollen die Verantwortlichen sein Schicksal wohl noch nicht offenbaren. Da er bereits vor dem Unfall schwer verletzt war, ist es nicht unmöglich, dass Keaton die nächste Folge nicht überleben wird.

Genaues werden wir erst erfahren, wenn die neuen Folgen ausgestrahlt werden. Fans dürfen sich allerdings schon darauf freuen, Colter wiederzusehen. Denn eine 4. Staffel wurde bereits bestätigt. Damit wird es für den Überlebenskünstler auf jeden Fall weitergehen.