Wann kommt Zoomania 2 zu Disney+? Der Streaming-Start der Fortsetzung erklärt

Disneys gutgelauntes, animiertes Krimi-Sequel Zoomania 2 ist neun Jahre nach dem Vorgänger in den Kinos gestartet. Doch wann kommt die Fortsetzung zu Disney+?

Am 26. November 2025 ist Zoomania 2 in den deutschen Kinos angelaufen und hat erneut tierisch gute Unterhaltung entfesselt. Diesmal sorgt die Ankunft einer Schlange in der Stadt der Tiere für Aufruhr. Das Polizei-Duo Judy Hopps und Nick Wilde muss erneut eine große Verschwörung aufdecken. Ein Abstecher ins Lichtspielhaus lohnt sich. Doch wann wird der animierte Krimi im Streaming-Abo von Disney+ aufschlagen?

Wann kommt Zoomania 2 zu Disney+?

Zoomania mauserte sich 2016 für Disney zum Hit, der an den Kinokassen weltweit über 1 Milliarde US-Dollar einspielte. Wer also glaubt, dass das Mäuse-Studio Zoomania 2 schon zu Weihnachten zu seinem Streaming-Dienst holen könnte, sollte diese Hoffnungen lieber aufgeben. Schließlich soll nun auch das Sequel die Chance erhalten, an den vorigen Box-Office-Erfolg anzuknüpfen. Mit einem begehrten Thanksgiving-Start (für US-Amerika) und mit der Aussicht auf Familien, die auch im Dezember an den Festtagen noch ins Kino pilgern, würde ein zu früher Streaming-Start verschenkte Einnahmen bedeuten.



Noch kein konkreter Streaming-Start bei Disney+ wurde für Zoomania 2 bisher bekanntgegeben. Trotzdem lässt sich aus vergangenen Veröffentlichungen bei dem Streamer schon gut ableiten, wann das animierte Sequel voraussichtlich daheim abrufbar sein wird.

Zuletzt bewährte sich beim Pixar-Film Elio erneut die inoffizielle Regel des 3-Monats-Abstands zwischen Kinostart und Disney+-Veröffentlichung: Elio startete am 19. Juni 2025 in den deutschen Kinos und kam am 17. September 2025 zu Disneys Streaming-Dienst. Beim Marvel-Film Thunderbolts* waren es hingegen fast 4 Monate Wartezeit.

Je nachdem, wie gut die Fortsetzung sich an den Kinokassen schlägt, dürften wir nach dieser Logik also mit einem Disney+-Start * von Zoomania 2 Ende Februar 2026 oder im März 2026 rechnen. Dort streamen derweil schon Teil 1 von Zoomania und die Kurzgeschichten-Serie Zoomania+.

Zoomania 2 im Stream: Der Heimkinostart erfolgt früher als im Disney+-Abo

Wer kein Kino in seiner Nähe hat und trotzdem nicht so lange auf den Disney+-Start warten will, dürfte außerdem schon in einigen Wochen die Chance erhalten, den Film im Heimkino zu streamen. Als Video-on-Demand, also Kauf- und Leihtitel, könnte Zoomania 2 vielleicht sogar noch dieses Jahr auf den üblichen Plattformen wie Amazon Prime Video, Apple TV oder MagentaTV verfügbar werden.

Darüber hinaus wird Zoomania 2 als DVD, Blu-ray oder 4K-Disc erscheinen – voraussichtlich Anfang 2026. Bis es so weit ist, bleibt für den Genuss des neuen Disney-Abenteuers aber nur ein Ausflug in ein Lichtspielhaus in eurer Nähe.

