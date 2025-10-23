Wann laufen Those About to Die Folge 5 und 6 im TV? Alle Sendetermine im Überblick

Roland Emmerichs Gladiatoren-Serie Those About to Die läuft aktuell bei ProSieben. Heute kommen die Folgen 3 und 4. Wann geht es mit den Episoden 5, 6 und dem Rest der Staffel weiter?

"Die Todgeweihten grüßen dich!", auf Englisch "Those about to die salute you", das soll im Alten Rom der Gruß der Gladiatoren an den Kaiser gewesen sein. Mit der Serie Those About To Die versucht Star-Regisseur Roland Emmerich, die römische Antike mit all ihren blutrünstigen Intrigen zu zeigen. Heute, am 24. Oktober 2025, laufen die Folgen 3 und 4 ab 20:15 Uhr auf ProSieben. Ab 01:05 Uhr werden sie noch einmal wiederholt. Aber wann kommt der Rest?

Das sind die TV-Sendetermine für Those About to Die

ProSieben strahlt Those About to Die immer freitags in einer Doppelfolge aus. Der Sendeplan gestaltet sich also wie folgt:

Freitag, 31.10: Folge 5+6

Freitag, 07.11. Folge 7+8

Freitag, 14.11. Folge 9+10

Folge 10 stellt das Finale der ersten Staffel dar. Eine zweite Staffel schien bisher wahrscheinlich , wurde aber noch immer nicht bestätigt.

Those About to Die dreht sich um verschiedene Akteure, die im Rom des Jahres 79 nach Christus um Macht, Reichtum oder ihr Leben kämpfen. Zu ihnen gehören unter anderem der ehrgeizige Tenax (Iwan Rheon), der durch ein eigenes Team beim Wagenrennen politischen Einfluss gewinnen will. Oder Kwame (Moe Hashim), der aus seiner Heimat verschleppt und als Gladiator in die Arena geschickt wird.

Schaut hier den deutschen Trailer zu Those About to Die:

Those About To Die - S01 Trailer (Deutsch) HD

Roland Emmerich (Independence Day) fungiert in der Serie als Produzent und Regisseur der ersten fünf Folgen. Showrunner dagegen ist Robert Rodat (Drehbuch für Der Soldat James Ryan). Neben den oben genannten Darstellern ist unter anderem Schauspiellegende Anthony Hopkins in der Serie zu sehen.

