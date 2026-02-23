Wann startet Bridgerton Staffel 5 bei Netflix? Neue Folgen könnten schon nächstes Jahr kommen

Bridgerton Staffel 4 ist zu Ende gegangen und hat die brennende Frage hinterlassen, wann es mit der Netflix-Serie weitergeht. Diese kehrt vielleicht schon früher zurück, als gedacht.

Einen Monat mussten sich Bridgerton-Fans auf den 2. Teil von Staffel 4 bei Netflix gedulden, nun heißt es direkt wieder: abwarten. Denn neue Folgen der beliebten Historienromanze müssen erst produziert und gedreht werden, bevor wir dem nächsten Bridgerton-Spross bei der eigenen großen Liebesgeschichte im Streaming-Abo beiwohnen dürfen.

Womöglich müssen wir uns dieses Mal jedoch nicht ganz so lange gedulden wie sonst. Denn die Dreharbeiten zu Staffel 5 sollen schon bald starten.

Bridgerton Staffel 5 soll schon ab März 2026 gedreht werden

Wie bereits im September letzten Jahres berichtet wurde, soll Bridgerton den Produktionsrhythmus für die kommenden Staffeln straffer ziehen. Während die vergangenen Seasons zuletzt in einem ungefähren Zweijahresrhythmus entstanden sind, durften sich Fans bereits bei Staffel 4 über einen um wenige Monate verfrühten Start freuen: Während Staffel 3 im Mai 2024 bei Netflix startete, war es bei Staffel 4 bereits 21 Monate später, im Januar 2026, soweit.

Die neuen Folgen könnten Fans nun sogar noch einen Tacken früher erwarten. Denn wie Queen Charlotte-Darstellerin Golda Rosheuvel im Dezember offiziell in einem Interview bestätigte, ist der Drehstart für Staffel 5 bereits für März 2026 angesetzt. Sollten die Dreharbeiten wie bei Staffel 4 mitsamt des umfangreichen Postproduktionsprozesses etwa 16 bis 17 Monate anhalten, dürfen Fans womöglich schon ab Sommer bis Herbst 2027 auf einen Staffel 5-Start hoffen.

Eloise oder Francesca? So geht es in Bridgerton Staffel 5 weiter

Achtung, es folgen Spoiler zum Ende von Bridgerton Staffel 4!

Während sich Benedict (Luke Thompson) und Sophie (Yerin Ha) am Ende von Staffel 4 entgegen aller Hürden doch noch gefunden und geheiratet haben, hat die aktuelle Season bereits in Richtung Zukunft geblickt. Wie Showrunnerin Jess Brownell bereits offiziell bestätigt hat, werden sich die Staffeln 5 und 6 um Eloise (Claudia Jessie) und Francesca (Hannah Dodd) drehen – nur die Reihenfolge verriet sie bisher nicht. Zum Ende von Staffel 4 haben sich die Leben beider Figuren jedoch maßgeblich verändert.

Während Eloise sich zum Beginn der Staffel als "Spinster" deklariert hat, die keinerlei Interesse am Heiratsmarkt hegt, sah das im Staffelfinale plötzlich anders aus. Sie wirkte hocherfreut über die Heiratspläne von Sophie und Benedict, jedoch auch über die neugefundene und glückliche Ehe ihrer ehemaligen guten Freundin Cressida Cowper (Jessica Madsen). Laut eigener Aussage habe sie begonnen zu sehen, was Liebe für das eigene Leben bedeuten kann. Ist Eloise nach all den Jahren nun doch bereit für für eine romantische Beziehung?

Francesca hingegen musste einen schweren Verlust hinnehmen, als John (Victor Alli) nach einem harmlos erscheinenden Kopfschmerz urplötzlich verstorben ist. Mit Johns Cousine Michaela (Masali Baduza) hat sich Francesca im Nachgang von dessen Tod angenähert, was Michaela dazu veranlasste, Mayfair urplötzlich zu verlassen. Hier wurden die Weichen für die erste ganz große queere Liebesgeschichte der Serie gestellt, die nach diesem Cliffhanger nun nach brennenden Antworten verlangt.

Mehr zu Bridgerton:

Es wird vermutlich noch einige Wochen dauern, bis wir offiziell erfahren, ob Eloise oder Francesca in Staffel 5 ins Scheinwerferlicht treten wird. Eines ist jedenfalls sicher: In Mayfair ist seit Staffel 4 nichts mehr, wie es war.