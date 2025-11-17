Wann streamt Wicked: Teil 2? Alle Infos zum Start des Fantasy-Finales bei Amazon, Sky und Netflix

Wicked: Teil 2 läuft jetzt im Kino. Viele Fantasy und Musical-Fans warten auch auf eine Veröffentlichung im Stream. Wann landet der Film bei Amazon und Sky?

Mit Wicked: Teil 2 läuft seit dem 19. Dezember das große Finale der zweiteiligen Musicalverfilmung in den deutschen Kinos. Wer den emotionalen Abschied von Elphaba (Cynthia Erivo) und Glinda (Ariana Grande) auch zu Hause im Stream erleben und mitsingen möchte, muss sich aber noch etwas gedulden. Aktuell könnt ihr den Film noch nirgendwo streamen. Das wird sich aber schon in wenigen Wochen ändern.

Wicked: Teil 2 kommt zu Amazon und Sky – aber wann?

Einen konkreten Termin für den Heimkinostart von Wicked: Teil 2 gibt es noch nicht. Mit Blick auf die Veröffentlichung des ersten Wicked-Films lässt sich aber bereits abschätzen, wann der Film digital als Kauf und im Streaming-Abo zu sehen sein wird.

Als digitale Kaufversion ist der Film voraussichtlich ab Januar 2026 bei Amazon und Apple TV erhältlich. Der erste Film war rund 2 Monate nach Kinostart erstmals digital zu kaufen.

Auf Blu-ray, DVD und 4K wird Wicked: Teil 2 vermutlich wenige Wochen nach dem digitalen Release zu kaufen sein, voraussichtlich ab Februar 2026.

Wann erscheint Wicked: Teil 2 im Streaming-Abo? Dank einer Lizenzpartnerschaft zwischen Sky Deutschland und NBCUniversal liegen die Erstausstrahlungsrechte hierzulande bei Sky und WOW, wo Wicked: Teil 2 "kurz nach Kinostart" exklusiv im Abo zu streamen sein wird. Zum Vergleich: Wicked erschien rund sechs Monate nach Kinostart bei Sky/WOW. Somit ist mit einer Sky-Veröffentlichung von Teil 2 ab Mai 2026 zu rechnen.



Wird Wicked Teil 2 auch bei Netflix zu streamen sein?

Wer auf einen Netflix-Start des Fantasy-Musicals wartet, wird sich vermutlich einige Jahre gedulden müssen. Aktuell ist noch nicht abzuschätzen, ob und wann der Film in den Streaming-Katalog von Netflix wandern könnte. Auch der erste Wicked-Film ist bisher nicht bei Netflix erschienen und streamt weiterhin exklusiv im Abo von Sky.

Wicked: Teil 2 läuft seit dem 19. November 2025 in den deutschen Kinos. Allen Fantasy-Fans, die händeringend Genre-Nachschub suchen, stellen wir ein paar spannende Serien-Tipps im Podcast vor:



Podcast: Die besten Fantasyserien seit 2000

Die Moviepilot-Redaktion hat auf das letzte Vierteljahrhundert zurückgeschaut, um unter den seit dem Jahr 2000 gestarteten fantastischen Erzählungen die besten Fantasy-Serien zu küren:

Zu den Top 20 bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. gehören dabei viel mehr als nur bekannte Vertreter wie Game of Thrones und Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht. Teil 1 des Rankings stellt euch die Plätze 20 bis 11 vor, die von ausgefeilten Welten bei Amazon bis zu Fantasy-Geheimtipps reichen. Außerdem ist die eine oder andere nostalgische Serie dabei, die ihr vielleicht schon wieder ganz vergessen habt.