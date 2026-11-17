Bauer Daniel begrüßte in Folge 3 von Bauer sucht Frau seine beiden Auserwählten auf seinem Hof. Seine offene Art überraschte dabei eine der Damen besonders.

So langsam wird es ernst bei Bauer sucht Frau, denn die Bauern und Bäuerinnen begrüßen nach und nach ihre Auserwählten auf ihren Höfen. Auch Landwirt Daniel freut sich riesig auf seine beiden Hofdamen Laura und Annika. Für die Abholung hat er sich etwas ganz Besonderes ausgedacht: Sein Bruder kutschiert das Trio mit einem Oldtimer vom Bahnhof zum Hof. Und auf der Fahrt wird es unerwartet schlüpfrig, sehr zur Überraschung einer der Frauen.

Daniel geht bei Bauer sucht Frau in die Vollen: Mit dieser Art eckt er sofort an

Die Stimmung im Auto ist zunächst ausgelassen und die Nervosität legt sich nach einem Schluck Sekt langsam bei allen Beteiligten. Daniel lässt die Frauen wissen, wie glücklich er mit seiner Auswahl ist und dass er sich sehr freut, dass die beiden ihn besuchen kommen. Als Annika anmerkt, wie warm es geworden ist, wird es zugleich unerwartet schlüpfrig. Denn die Hitze lässt auch ihren Klebe-BH langsam den Geist aufgeben, was sie kundtut. Hanna bietet ihrer Konkurrentin an, das Problem gleich fixen zu können. Unverblümt antwortet Daniel anstelle von Annika mit einem "Ja, gern", wohlwissend, dass er in der Situation nicht angesprochen wurde. Doch damit war das Thema noch nicht vorbei.

Lachend bot er an, er können einen Sichtschutz halten und seine Unterstützung anbieten. Die beiden witzelten weiter und die Stimmung bei Hanna sackte schlagartig in den Keller. "Die Situation als Daniel den Klebe-BH von Anni so angesprochen hat, war für mich ein wenig unangenehm", erklärte sie.

Doch Daniels flirten war noch lange nicht vorbei, denn er machte einen Witz nach dem anderen und deutete lachend an, dass er auch bald einen weiteren Knopf seines Hemdes aufmachen müsse. Als er im Auto dann auch noch Sekt verschüttete, bot er an, das später abzulecken. "Diese offensive Art zu flirten und diese Nähe zu suchen, ist nicht so meine Art", betonte Hanna weiter.