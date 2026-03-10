War Machine ist laut Fans die Netflix-Antwort auf einen der besten Sci-Fi-Actionfilme aller Zeiten

Seit einigen Tagen sorgt der Sci-Fi-Actionfilm War Machine für Aufsehen bei Netflix. Nun werden sogar Vergleiche zu großen Meisterwerken der Filmgeschichte gezogen.

Schon der Trailer zu War Machine hat erahnen lassen, dass wir es hier mit einem Netflix-Film zu tun haben, der sich in mehr als nur ein Genre stecken lässt. Was als Kriegsfilm beginnt, verwandelt sich schnell in einen Survival-Thriller und nimmt schließlich die Züge eines Sci-Fi-Action-Krachers an.

Kein Wunder: Mitten in der Handlung bekommt es der von Alan Ritchson verkörperte Soldat 81 mit einem riesigen Kampfroboter zu tun, der seine Einheit zerpflückt. Handelt es sich um ein geheimes Experiment oder tatsächlich eine Bedrohung aus dem All? Wer den Film gesehen hat, kennt die Antwort auf die Frage.

Achtung, es folgen Spoiler!

Sci-Fi-Action War Machine bei Netflix: Wie Predator, nur mit Roboter

Die große Bedrohung in War Machine hat tatsächlich nichts mit den Machenschaften der Menschheit auf der Erde zu tun. Das titelgebende Kriegsgerät stammt offenbar aus den Weiten des Weltraums und hat sich auf den blauen Planeten verirrt. Von Fans des Films werden daher nun namhafte Sci-Fi-Vergleiche gezogen.

Am öftesten wird der Film Predator erwähnt, in dem Arnold Schwarzenegger von einem Alien-Weltraumjäger durch den Dschungel gejagt wird. War Machine tauscht das Alien gegen einen Kampfroboter und lässt Ritchson um sein Leben fürchten. Keine Frage: Predator war eine der großen Inspirationen hinter War Machine.

Oder wie es jemand auf Twitter formuliert:

Ich habe mir also War Machine angesehen und es ist im Grunde genommen Predator, nur mit einem Roboter.

An anderer Stelle heißt es:

Ich war überrascht, wie gut mir Netflix' War Machine gefallen hat. Es wirkt, als wäre es ursprünglich ein Predator-Drehbuch gewesen, aber es bleibt sich treu und liefert einen durch und durch unterhaltsamen, altmodischen Sci-Fi-Actionfilm ab, der in den 90ern ein fester Bestandteil des Kabelfernsehens gewesen wäre. Daumen hoch!

Ein bisschen Terminator darf in War Machine nicht fehlen

Doch nicht nur Predator fällt im selben Atemzug wie War Machine. Der Kampfroboter weckt natürlich auch Erinnerungen an die ultimative Sci-Fi-Reihe, wenn es um böse künstliche Intelligenz geht, die der Menschheit zu schaffen macht: Terminator – ein weiterer Film mit Arnold Schwarzenegger in der Liste der offensichtlichen Inspirationen.

Ein Filmfan formuliert seine Gedanken dazu wie folgt:

[War Machine ist ein] unterhaltsamer Actionthriller, inspiriert vom ersten Predator, aber mit starken Anklängen an den ersten Terminator in seiner düsteren und B-Movie-Atmosphäre. Nichts Besonderes oder Originelles, aber durchaus kurzweilig. Militärpropaganda, übertriebenes Pathos und flache Charaktere gehören einfach dazu.

Auch ein Stück Krieg der Welten steckt in War Machine

War Machine fühlt sich nicht nur an, als würde Predator auf Terminator treffen. Auch ein absoluter Sci-Fi-Klassiker darf in der Referenzenliste nicht fehlen: Krieg der Welten. Für viele handelt es sich hierbei um den Alien-Invasions-Blueprint schlechthin. Besonders spannend dürfte das werden, wenn tatsächlich Teil 2 kommt.

Auch hier ziehen Fans auf Twitter Vergleiche:

Was ich für einen belanglosen Netflix-Originalfilm gehalten hatte, entpuppte sich als unglaublich unterhaltsamer und handwerklich hervorragend gemachter Action-Thriller, der im Grunde eine Mischung aus Krieg der Welten und Predator ist. Ritchson zeigt, was er am besten kann, und die Action ist packend [,] eine gelungene Kombination aus praktischen Effekten und CGI. Ich bin positiv überrascht! Würde mich nicht wundern, wenn daraus eine neue Action-Reihe wird.

Wenn ihr War Machine noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch jetzt selbst bei Netflix ein Bild von dem Film machen und abwägen, ob die Vergleiche zuTerminator und Co. treffend sind. Seit dem 6. März 2026 befindet sich der Film dort im Streaming-Abo.