War Machine-Star Alan Ritchson musste für seinen neuen Actionfilm nach Sauerstoff fragen: "Einen Sanitäter! Ich sterbe"

Nicht nur in War Machine gibt Reacher-Star Alan Ritchson alles, um seinen Fans bestmögliche Action zu servieren. Für seinen nächsten Film ist er sogar noch einen Schritt weitergegangen.

Alan Ritchson gibt alles. Nicht nur für Reacher, sondern auch für seine anderen Projekte. Aktuell ist der Action-Star etwa in dem Sci-Fi-Film War Machine bei Netflix zu sehen – eine Rolle, die ihn nach eigenen Aussagen fast gebrochen hat. Doch das war noch nicht alles. Sein nächster Film hört sich nicht weniger dramatisch an.

Nach War Machine bei Netflix kommt ein Kriegsfilm mit Alan Ritchson als Navy SEAL

Nach War Machine hat sich Ritchson gleich für ein zweites Mal mit Regisseur Patrick Hughes (The Expendables 3) zusammengeschlossen. Dieses Mal handelt es sich um einen Vietnamkriegsfilm, der die Geschichte des Navy SEAL Mike Thornton erzählt. Der führte eine Mission an, um fünf Kameraden hinter feindlichen Linien zu retten.

Das unbetitelte Biopic soll von Thorntons erbarmungslosem Überlebenskampf erzählen: Nicht nur musste er im Verlauf der Mission vor 150 Soldaten fliehen, sondern ebenfalls stundenlang durch das Südchinesische Meer schwimmen. Thornton überlebte und wurde für seine Verdienste mit der Medal of Honor ausgezeichnet.

Im Interview mit dem Hollywood Reporter verrät Ritchson, dass sich sein Arbeitsethos nochmal gesteigert hat, seitdem er mit Hughes dreht. "Wir haben den Einsatz erhöht", gibt er zu Protokoll und gibt einen kleinen Ausblick auf den Thornton-Film:

Wir arbeiten gerade an einem weiteren Film, und es war das erste Mal, dass ich am Set nach Sauerstoff fragen musste. Am ersten Drehtag dachte ich: [nach Luft schnappend] 'Einen Sanitäter! Ich sterbe.'

Alan Ritchson und Patrick Hughes legen nach War Machine den nächsten Kriegsfilm nach

Wie es aussieht, fordert Hughes seinem Star einiges ab. Wann wir Ritchson in der Rolle von Mike Thornton sehen werden, ist noch nicht bekannt. Wir wissen nicht einmal, ob der Film ins Kino kommt oder – genauso wie War Machine – als Stream veröffentlicht wird. Aktuell befindet sich der Film in Produktion bei Amazon MGM Studios.

Spannend ist auf alle Fälle, dass Ritchson erneut mit Hughes arbeitet. Womöglich hat er sich das bei Dwayne Johnson abgeschaut. Denn Johnson hat ebenfalls regelmäßig mit denselben Regisseuren gearbeitet, um sein Profil als Action-Star zu schärfen, etwa Rawson Marshall Thurber (Central Intelligence, Skyscraper, Red Notice) und Jake Kasdan (Jumanji, Juamnji: The Next Level, Red One)

War Machine könnt ihr seit vergangenem Freitag bei Netflix im Abo streamen. Ritchson verkörpert darin einen Rekruten mit dem Codenamen 81. Bei einer Übung kommt er mit seinen Kameraden in eine gefährliche Situation und muss gegen einen riesigen Kampfroboter ins Gefecht ziehen. Doch woher in aller Welt kommt der Koloss?