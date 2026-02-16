"War perfekt": A Knight of the Seven Kingdoms Folge 5 ist für Game of Thrones-Fans bisher die beste Episode

A Knight of the Seven Kingdoms liefert erneut eine grandiose Episode ab. Für viele Game of Thrones-Fans ist klar: Folge 5 markiert den bisherigen Höhepunkt der Staffel.

Es passiert nicht oft, dass ein Spin-off zu einer extrem populären Geschichte dermaßen gut bei Fans ankommt. Mit dem Game of Thrones-Ableger A Knight of the Seven Kingdoms ist dem Team um Showrunner Ira Parker jedoch genau das gelungen. Seit Wochen begeistert die Ritterserie mit ihren halbstündigen Westeros-Abenteuern.

Das ändert sich auch mit der 5. Folge der 1. Staffel nicht. Inzwischen befinden wir uns mitten im Turnier von Aschfurt. Brutal und überaus dramatisch geht es zur Sache. Die neue Episode beeindruckt mit düsteren Schauwerten. Auch große, niederschmetternde Emotionen sind im Spiel, die sich die Serie wahrlich verdient hat.

Achtung, es folgen Spoiler!

A Knight of the Seven Kingdoms Folge 5 erreicht fast die Höchstwertung bei Fans

Die Fanresonanz ist bisher überaus positiv. Bei der IMDb kommt Im Namen der Mutter (im Original: In the Name of the Mother) aktuell auf 9,9 von 10 Punkten bei über 6000 Bewertungen. Das ist der bisherige Höchstwert der Serie, nachdem sich das gefeierte Kapitel aus der letzten Woche bei 9,7 von 10 Punkten eingependelt hat.

Nun teilen viele Fans auf Twitter ihre Liebe für die Fortsetzung der Serie:

A Knight of the Seven Kingdoms ist die beste Serie, die ich seit Jahren gesehen habe. Gerade Folge 5 beendet und bin total begeistert. Unglaubliche Charakterentwicklung. Ehre. Stärke. Kino.

Besonders die Umsetzung des Turniers brennt sich ins Gedächtnis:

Diese Folge von Dunk und Egg hat das schmutzige Chaos mittelalterlicher Kämpfe besser eingefangen als alles, was ich seit The Last Duel gesehen habe. Vielleicht wurden die Stilmittel etwas übertrieben eingesetzt, aber [die Folge] war genau so viszeral, zermürbend, unbeholfen und willkürlich tödlich, wie sie sein musste – und zwar auf die bestmögliche Art und Weise.

Der stärkste Moment war fraglos Baelors Tod:

Bertie Carvels Darstellung von Baelor Sekunden vor seinem Tod war perfekt. Die Angst, die man empfindet, wenn man sieht, wie dieser König so liebevoll über Dunk spricht, ihn akzeptiert und ihm Sicherheit gibt. Baelor rang um Worte, selbst angesichts des Todes verlor er aber nie seine Gelassenheit.

Fans schätzen die Kompromisslosigkeit des Erzählens sehr:

Mannnnn, A Knight of the Seven Kingdoms ist bisher echt der Hammer. Eine Sache, die man über das Game of Thrones-Universum wissen muss: NICHTS ist wichtiger als die Geschichte. Du denkst, eine Figur ist zu wertvoll? Falsch gedacht. Weg! Ich liebe dieses Zeug.

Auch ausstattungsstechnisch überzeugt die neue Folge:

A Knight of the Seven Kingdoms muss einfach alle Preise gewinnen, vor allem aber einen für die Kostüme, denn die Rüstungen in der Serie, insbesondere beim Urteil der Sieben, sind einfach großartig.

Zum Schluss gibt es noch einen Superlativ:

A Knight of the Seven Kingdoms ist die beste Serie seit Jahren. Unglaublich.

Eine Episode bleibt uns noch, ehe sich A Knight of the Seven Kingdoms verabschiedet. Insgesamt umfasst die 1. Staffel sechs Folgen. Die gute Nachricht ist: Wir müssen nicht so lange auf Nachschub warten wie bei House of the Dragon. Denn A Knight of the Seven Kingdoms soll im Jahresrhythmus bei HBO Max veröffentlicht werden.

Wie gut ist A Knight of the Seven Kingdoms wirklich?

Falls ihr euch noch nicht sicher seid, ob ihr A Knight of the Seven Kingdoms schauen sollt, geben wir euch in unserem Podcast Streamgestöber eine Einordnung der neuen Game of Thrones-Serie – und das komplett ohne Spoiler:

Die 1. Staffel von A Knight of the Seven Kingdoms feierte am 19. Januar 2026 ihre Premiere in Deutschland bei HBO Max. Nach House of the Dragon haben wir es hier mit der zweiten Spin-off-Serie zu tun, die aus Game of Thrones hervorgegangen ist.