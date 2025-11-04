"War sehr schockiert": Nach Hochzeit auf den ersten Blick-Jawort kommt es bei Marc & Marco zum Eklat – das ist der Grund

Für Marco und Marc geht es bei Hochzeit auf den ersten Blick in die Flitterwochen. Dort lernen sie nicht nur die positiven, sondern auch negativen Eigenschaften ihres neuen Ehemanns kennen.

Marc und Marco sorgten bei Hochzeit auf den Blick für eine echte Premiere: Sie sind das erste Männer-Paar in der Geschichte der Show. Bei ihrer Heirat lief alles rund, die beiden gaben sich das Jawort. Im Anschluss erfahren sie das Ziel ihrer Flitterwochen: Teneriffa. Kurz darauf geht es für das frisch vermählte Ehepaar auf die kanarische Insel, dort sollen sie sich besser kennenlernen – und im besten Fall verlieben. Doch kurz nach der Ankunft im Hotel bröckelt die erste Euphorie bereits.

Hochzeit auf den ersten Blick: Marc sieht eine andere Seite von Marco

Die Stimmung von Marc und Marco könnte nicht besser sein, als sie in ihren Flitterwochen ankommen. Beide strahlen übers ganze Gesicht, auch als sie das Hotelzimmer beziehen, scheint alles perfekt zu sein. Doch kurze Zeit später bröckelt die euphorische Fassade. Marc ist plötzlich völlig aufgebracht und Marco erkennt seinen Ehemann nicht wieder. Doch tatsächlich gibt es kein Problem zwischen den beiden Männern, Marc kritisiert die Produktion.

Hier könnt ihr in Marc & Marcos Hochzeit reinschauen:

Marc habe vor den Dreharbeiten angegeben, dass es für ein absolutes No-Go sei, wenn sie in ihren Flitterwochen im Hotel ein offenes Bad hätten. Und was haben sie bekommen? Ein offenes Bad, nur ein Vorhang versperrt den Blick aus dem Zimmer in den Sanitärbereich. Er verstehe nicht, dass genau diese eine Sache nicht eingehalten wurde. "Und das ist, was mich ärgert und da brauche ich meine zehn Minuten und das müsst ihr auch bitte respektieren", bittet Marc das Kamerateam.

Die Situation sorgte bei Marc für einen Wutausbruch, der seinen Partner völlig überforderte. "Ich war sehr schockiert über die Situation und supertraurig darüber. Und konnte das im ersten Moment gar nicht nachvollziehen, dass ihn das mit dem Duschvorhang so gestört hat", lässt Marco Revue passieren. Dennoch geht er auf seinen Ehemann zu und versucht, gemeinsam eine Lösung zu finden. Er redet ihm gut zu, umarmt ihn und weicht ihm nicht von der Seite. Er bietet sogar an, das Zimmer zu wechseln. Marc versichert Marco, dass die Enttäuschung nur kurz angehalten habe und er sich jetzt beruhigt habe.

Marco sitzt Marcs Wutausbruch in den Knochen: Er denkt an seine Vergangenheit

Marc und Marco hatten die Situation zwar geklärt, dennoch kann Marco nicht ganz mit der Sache abschließen. Am nächsten Morgen erzählt Marc, dass die erste Nacht "komisch" gewesen sei, denn Marco habe sich zurückgezogen. Letzterer sucht beim Frühstück das Gespräch mit seinem Gatten, um alle Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, denn Marco sei mit einem mulmigen Gefühl in den Tag gestartet.

Marco habe die Situation für sich erst nicht einordnen können, denn Marcs Wutausbruch erinnerte ihn an einen seiner Ex-Partner, der "negativ und cholerisch" gewesen ist. Marco will wissen, wie er hätte besser auf Marcs Bedürfnisse eingehen können und Marc versucht, Dinge weniger negativ zu bewerten. Außerdem sprechen die beiden über ihre Intimität. Marco bemängelt, dass Marc immer – sobald sie sich näherkommen – Scherze macht. Marc wisse, dass er daran arbeiten muss, das seien seine Unsicherheiten.

Während Marc bereits seine Verknalltheit gegenüber Marco offenbart, sind bei Marco die Schmetterlinge kleiner geworden. Er hofft, dass diese wieder kommen werden.

Eine neue Folge von Hochzeit auf den ersten Blick gibt es dienstags bei Sat.1 um 20:15 Uhr. Oder eine Woche im Voraus bei Joyn+.