Wäre heute nicht mehr möglich: Mit diesem TV-Moment hat Stefan Raab Fernsehgeschichte geschrieben

Mit seinem Comeback vor zwei Jahren ist Stefan Raab wieder Teil der TV-Landschaft. Doch in seinem Vermächtnis aus mehreren Jahrzehnten Fernsehen gibt es einen TV-Moment, den ich bis heute nicht vergessen kann.

Mit Stefan Raabs Comeback kann ich heutzutage gar nichts mehr anfangen, doch in meinen jungen Jahren kam man im Fernsehen nicht an dem TV-Titan vorbei. Anlässlich seines 60. Geburtstages schaue ich auf einen seiner größten TV-Momente zurück, der sogar in meiner damaligen Schulzeit besprochen wurde.



Überraschung bei der Wahl 2013: Raab moderierte das Kanzler-Duell

Dass Stefan Raab mehr als nur herumblödeln kann, wurde jedem klar, als er sich erstmals bei Schlag den Raab nicht nur dem sportlichen Wettbewerb gestellt hat, sondern auch bei Quizfragen ein starkes Allgemeinwissen bewiesen hat. Spätestens bei der Bundestagswahl 2013 hat er dieses Wissen erneut unter Beweis gestellt.



Denn zum damaligen Kanzlerduell gehörte neben Anne Will, Maybrit Illner und Peter Kloeppel überraschenderweise auch Stefan Raab zum Moderationsteam. Die politischen Themen waren dem TV-Titan nicht fremd – immerhin hatte er schon zu den beiden vorherigen Bundestagswahlen für TV total Sondersendungen umgesetzt.



Raab hat beim Kanzlerduell allen die Show gestohlen

Das eigentliche Kanzlerduell war sensationell. Stefan Raab nahm kein Blatt vor den Mund und stellte Angela Merkel und Peer Steinbrück nicht nur kritische Fragen, sondern verpackte diese auch mit rhetorischer und humorvoller Raffinesse. Selbst Anne Will konnte sich bei seinen Fragen das Lachen nicht verkneifen.

Tatsächlich ist Raabs Performance bei dem TV-Duell überraschend gut gealtert. Hier könnt ihr in einen Zusammenschnitt von damals reinschauen:

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Dieser Auftritt hat nicht nur bei mir bleibenden Eindruck hinterlassen, sondern wurde in meiner damaligen Schulzeit in Politikwissenschaften besprochen. Obwohl es eigentlich um die inhaltlichen Themen gehen sollte, sprach die gesamte Klasse nur über Stefan Raab und den "King of Kotelett". Kein Wunder, denn Raab brach die doch recht trockenen TV-Duelle auf und machte mir als damals politisch desinteressierten Menschen die Themen schmackhaft.



Warum heute kein Kanzlerduell mit Raab mehr funktionieren könnte

Eine weitere Gelegenheit zur Moderation eines Kanzlerduells hat sich bis heute nicht mehr ergeben. Nicht nur, weil einige Bundestagswahlen stattfanden, während der TV-Titan sich im Ruhestand befand, sondern auch, weil er sich offenbar dagegen entschieden hat. 2025 fand ein Kanzler-Quadriell sogar auf RTL statt – das wäre doch die Chance für ein erneutes Auseinanderpflücken gewesen?

Bei der Bundestagswahl 2025 lud sich Raab einige Spitzenkandidaten der damaligen Parteien in seine Show ein, wie zum Beispiel Robert Habeck und Christian Lindner. Dabei sorgten jedoch eher seine Werbejingles für die jeweiligen Parteien für Aufsehen – vor allem der "Rambo-Zambo-Song" für die CDU blieb im Gedächtnis.



Doch Raab hat an Biss verloren. Pointen wurden zu billigem Klamauk und wirken wie eine Randnotiz in seinem üblichen Gag-Programm. Das größte Problem bleibt jedoch: Raab besitzt nicht mehr die Zugkraft von 2013. Viele Jüngere kennen ihn gar nicht mehr – wie etwa das von ihm ausgewählte ESC-Duo 2025 Abor & Tynna. Selbst in einem möglichen TV-Duell 2029 wären die scharfzüngigen Spitzen gegen die Kandidat:innen nichts weiter als einzelne Pointen von vielen in der großen TV-Landschaft.

