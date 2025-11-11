Waren die Knochen in 28 Years Later: The Bone Temple echt? Regisseurin Nia Da Costa enthüllt, was Horror-Fans beschäftigt

Zum Start von 28 Years Later: The Bone Temple haben wir mit Regisseurin Nia DaCosta und Schauspielerin Erin Kellyman über die heiß erwartete Horror-Fortsetzung gesprochen.

Weniger als ein Jahr nach dem Kinostart von 28 Years Later läuft seit dieser Woche mit 28 Years Later: The Bone Temple die Fortsetzung der Horror-Saga im Kino. Obwohl der neue Film unmittelbar an den Cliffhanger des Vorgängers anschließt, wartet er mit ein paar Veränderungen vor und hinter der Kamera auf. So nimmt dieses Mal etwa nicht mehr 28-Veteran Danny Boyle auf dem Regiestuhl Platz, sondern Nia DaCosta.

DaCosta hat auf Blockbuster-Level den farbenfrohen The Marvels auf die große Leinwand gebracht, ist vor allem aber für ihre düsteren Stoffe wie Little Woods, Candyman und den kürzlich bei Amazon Prime erschienenen Hedda bekannt. Da reiht sich der endzeitliche The Bone Temple perfekt ein. Wie sie im Interview erzählt, steckt in ihrem bisher abgründigsten Film auch ein Stück Hoffnung und Optimismus.

Auch Erin Kellyman war beim Interview dabei, die bereits ganz kurz in 28 Years Later zu sehen war. The Bone Temple gibt der von ihr verkörperten Jimmy Ink einen deutlich größeren Arc und führt sie an einen der schmerzlichsten Punkte der Reihe. Bekannt ist Kellyman aus Filmen wie Solo: A Star Wars Story und The Green Knight. Auf Disney+ gehörte sie den Serien The Falcon and The Winter Soldier und Willow an.

Moviepilot: Nia, du hast mit The Bone Temple direkt den Staffelstab als Regisseurin von Danny Boyle übernommen. Ab welchem Punkt warst du in die Produktion der beiden Filme involviert?

Nia DaCosta: Für mich begann alles damit, dass ich die beiden Drehbücher von Alex [Garland] gelesen habe. Besonders fasziniert hat mich die Welt der Jimmys im Kontrast zu der von Kelson. Ich habe mir sofort Gedanken gemacht, wie ich die beiden Hälften des Films darstelle – durch Bilder, aber auch durch Orte. Konkret ging es für mich im Frühling 2024 los. Wir haben etwa drei Wochen nach dem Abschluss von Danny [Boyles] Film mit den Dreharbeiten angefangen.

Wie war der Wechsel von Danny Boyle zu Nia für dich?

Erin Kellyman: Mir fiel es eigentlich sehr leicht, weil ich bei Dannys Film noch gar nicht so richtig dabei war. Mein Auftritt in 28 Years Later fühlte sich mehr wie ein kurzer roter Blitz an. Bevor ich richtig angefangen hatte, war es schon wieder vorbei. Es waren nur drei Drehtage, wenn ich mich richtig erinnere. [Spike-Darsteller] Alfie [Williams] hat das vermutlich ganz anders erlebt, weil er wirklich jeden Tag am Set war.

Was war das Erste, über das ihr dann bei der Fortsetzung gesprochen habt?

Nia DaCosta: Etwas, das Erin gleich zu Beginn eingebracht hat und das ich sehr mochte, war diese Idee der Gefühllosigkeit bei Jimmy Ink. Sie hat ihren Schmerz über den Verlust auf eine Art verarbeitet, indem sie einfach abgeschaltet hat. Und dann kommt dieser Junge Spike daher, der sie ein Stück weit wieder aufbricht. Das war für mich ein spannender Ansatzpunkt, um die Figur weiterzuentwickeln.

Erin Kellyman: Wir hatten auch ziemlich viel Probenzeit, um einige der größeren Szenen durchzugehen. Außerdem konnten wir so über die Figuren und ihre Vorgeschichten sprechen, die nicht im Drehbuch standen. Das war wirklich hilfreich.

Was habt ihr euch für Vorgeschichten ausgedacht?

Erin Kellyman: Ich wollte unbedingt wissen, wie Jimmy Ink zur Gang dazugestoßen ist. Wir haben daraufhin ein bisschen überlegt und uns schließlich dazu entschieden, dass es ungefähr acht Jahre vor Beginn des Films gewesen sein muss.

Nia DaCosta: Das ist natürlich ein wahnsinnig junges Alter. Sie war eine der Ersten, die beigetreten ist, und hat im Laufe der Zeit viele verschiedene Jimmys kommen und gehen – und sterben – sehen. Emma [Lairds] Figur war auch ziemlich früh dabei. Beide haben also schon eine längere gemeinsame Reise hinter sich.

Erin Kellyman: Trotzdem hat sie noch ein paar Erinnerungen an ihr früheres Leben und ihre Familie, auch wenn sie diese verdrängt, vielleicht sogar fast vergessen hat. Das war wichtig, denn irgendetwas muss Spike in ihr auslösen, wenn er sie trifft. Durch Spike erinnert sie sich wieder und realisiert, was für ein Mensch sie geworden ist.

Dieses Realisieren bringt uns am Ende auch in den Knochentempel – ein unglaubliches Set. Wie ist dieser außergewöhnliche Ort entstanden?

Nia DaCosta: An dieser Stelle muss ich zuerst Gareth Pugh und Carson McColl erwähnen. Die waren nicht nur als Kostümdesigner bei unserem Film tätig, sondern haben auch das gesamte Produktionsdesign gestemmt. Im Drehbuch wurde der Tempel ursprünglich als richtiges Gebäude umschrieben. Gareth und Carson haben sich von einem Schrottplatz inspirieren lassen, auf dem spitzenartige Türme aus Altmetall entstanden waren.

So wurde aus dem Tempel eine Art Schloss mit Spieren – wir nannten sie Pfosten aus Knochen. Für mich als Regisseurin war das die perfekte Kulisse, weil ich sie als Ort richtig erforschen konnte. Es ist nicht einfach nur ein Hintergrund, sondern ein Raum mit Tiefe, der – je nachdem, wo wir uns befinden – einen neuen Kontext offenbart.

Gedreht haben wir in Nord-Yorkshire, auf einem öffentlichen Gelände an einem Fluss. Dort hatten wir den Tempel in eine Senke zwischen Hügeln gebaut – das Landschaftsprofil hat das Aussehen des Ortes sehr stark mitbestimmt. Und keine Sorge: Die Knochen waren nicht echt. Aber es war definitiv eines meiner Lieblingssets.

Wie war es, durch dieses Set zu laufen?

Erin Kellyman: Total verrückt. Ich erinnere mich, als ich es das erste Mal sah – unser Basislager war auf einem Hügel, also konnte man das Set von Weitem sehen. Und ich dachte: "Wenn das von hier schon so groß aussieht, wie riesig ist es dann erst, wenn wir davor stehen?" Als wir dann wirklich vor Ort waren, war es überwältigend. Die Struktur war so unheimlich und gleichzeitig wunderschön. Beim Dreh musste ich allerdings sehr schwitzen, weil überall Feuer war. Damit hatte ich nicht gerechnet.

Nia DaCosta: Stimmt, als ihr da gedreht habt, war das ganze Set eine Feuerzone. Es war wirklich brütend heiß. Und dann kamen auch noch Nebelmaschinen dazu.

Erin Kellyman: Ich kann mir aber gar nicht vorstellen, wie wir das ohne das Feuer gemacht hätten. Es war fast unsere wichtigste Lichtquelle.

Wenn das Set an einem öffentlich zugänglichen Ort war, sind manchmal auch Leute vorbeigekommen und haben gefragt, was in aller Welt da vor sich geht?

Nia DaCosta: Oh ja, da gab es einige. Wir hatten natürlich allen Anwohnern Bescheid gesagt, dass dort etwas stattfindet. Aber entlang des Flusses gab es einen Fußweg. Und darüber kamen immer wieder Leute mit ihren Hunden vorbei, die nichts wussten und sich nur dachten: "Was zur Hölle?" Ehrlich gesagt war das ziemlich lustig.

In 28 Years Later und The Bone Temple gibt es diverse Verweise auf die Teletubbies. Die Hügelkulisse der Serie wurde in einer echten Landschaft errichtet. Jetzt kommt ihr als britische Produktion daher und baut den Knochentempel an einem ähnlichen Schauplatz auf. Habt ihr jemals über diese Parallele nachgedacht?

Nia DaCosta: Wow, tatsächlich nie, aber ich liebe den Vergleich. Dass die Teletubbies so oft in den Filmen referenziert werden, passt aber auch, denn ich fand die schon als Kind sehr gruselig. Diese komischen Wesen sehen einfach unheimlich aus! Auch das Baby in der Sonne hat mir früher Angst gemacht. Es wurde höchste Zeit, dass die Teletubbies mal irgendwo im Horror-Kontext auftauchen.

Am stärksten fand ich den Moment, wenn die Figuren im Tempel stehen, der sich kurz in einen richtigen Höllenort verwandelt, und erkennen müssen, dass es keine höhere Macht wie den Teufel gibt. Sie sind komplett allein. Was erzählt The Bone Temple an diesem Punkt über unsere Welt?

Nia DaCosta: Für mich steckt da viel Wahrheit drin. Es ist traurig, aber auch wunderschön. Ja, wir leben in einer Welt, die manchmal gottverlassen wirkt, in der es scheint, als gäbe es nichts. Aber wir haben uns gegenseitig – und das ist etwas Großartiges. Wenn wir uns aufeinander verlassen können, sind wir schon ein Stück weiter. Selbst wenn sich alles verändert, bleibt das Miteinander. Und das ist unheimlich wertvoll.

Erin Kellyman: Für Ink war das ein schwerer Moment. Sie glaubt nicht an Jimmy Crystal, aber an irgendetwas muss sie glauben. Denn ansonsten ergibt das alles keinen Sinn, was sie getan hat. Dann erfährt sie die Wahrheit und es ist gleichzeitig erleichternd, verwirrend und traurig. Sie fühlt sich befreit, aber auch betrogen. Es ist emotional ein sehr komplexer Moment. Und ich glaube, so etwas erfährt man auch oft.

Und dann kommen wir zum Ende, wo die Figuren einfach rennen – vielleicht in die Freiheit, vielleicht ins Verderben. Habt ihr darüber gesprochen, was nach diesem Moment als Nächstes passieren könnte?

Nia DaCosta: Das liegt ganz bei Alex Garland, falls er die Reihe weiterschreibt. Ich persönlich liebe aber solche Enden – die sich nicht wie ein Ende anfühlen, sondern wie ein Anfang. Die Figuren, denen wir gefolgt sind, dürfen weitergehen, sie dürfen versuchen, zu leben, etwas Neues zu wagen. Und allein, dass sie die Möglichkeit haben, auf ein Morgen zu hoffen – das ist berührend und optimistisch.

28 Years Later: The Bone Temple läuft seit dem 15. Januar 2026 im Kino.