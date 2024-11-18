Warum Blue Bloods 5 Jahre brauchte, bis das Traumpaar endlich zusammenkam: "Fühlte sich wie eine komplett neue Serie an"

Blue Bloods ist bei Fans vor allem aufgrund der Beziehungen zwischen den Charakteren so beliebt. Bis ein Traumpaar der Crime-Serie zusammengefunden hat, war jedoch Geduld gefragt.

Wenn es eine Serie auf 14 Staffeln bringt, dann muss sie ziemlich sicher etwas Besonderes an sich haben. Im Fall von Blue Bloods - Crime Scene New York ist es vermutlich weniger die Verbrechensbekämpfung, die den CBS-Dauerbrenner zu einem Fanliebling gemacht hat. Vielmehr zeichnet sich die Serie durch ihre nahbaren Charaktere und deren zwischenmenschliche Beziehungen untereinander aus.

Auch Hauptdarsteller Tom Selleck verriet bereits, dass sich darin das Erfolgsgeheimnis von Blue Bloods verbirgt. Es ist natürlich klar, dass auch Liebesbeziehungen nicht fehlen dürfen. Vor allem die Frage, ob Jamie Reagan (Will Estes) und Eddie Janko (Vanessa Ray) ein Paar werden, trieb Zuschauer:innen jahrelang um. Dass es letztendlich so kam, war nicht nur für Fans eine Freude, sondern auch für Eddie-Darstellerin Vanessa Ray.

Blue Bloods-Traumpaar Jamie und Eddie: 5 Staffeln Wartezeit bis zum Happy End

Seit Eddies erstem Auftritt in der ersten Episode von Staffel 4 war die funktionierende Chemie zwischen ihr und Jamie zu spüren. Anfangs sind die beiden nur berufliche Partner:innen und fahren gemeinsam Streife. Doch bereits am Ende der Staffel küssen sie sich das erste Mal.

Wer damals dachte, dass Blue Bloods nun um ein neues Paar reicher ist, hatte sich jedoch geirrt. Eddie zieht sich zurück, da sie befürchtet, man könnte die beiden trennen, wenn ihre Beziehung publik werden würde. Eine Entscheidung der Serien-Autor:innen, die handlungstechnisch durchaus Sinn ergibt, da Eddies Angst nicht unbegründet ist.

Die Macher:innen nutzten diesen Drehbuch-Kniff, um die romantische und sexuelle Spannung zwischen Jamie und Eddie über mehrere Staffeln hinweg stetig ansteigen zu lassen. In der finalen Folge von Staffel 8 gab es schließlich die Erlösung – für die beiden und Fans gleichermaßen: Eddie und Jamie wurden endlich ein Paar und verlobten sich sogar.

„Wie eine komplett neue Serie": Für Eddie-Darstellerin Vanessa Ray änderte sich der Set-Alltag

Dass das Blue Bloods-Traumpaar nun offiziell zusammengefunden hatte, machte sich auch im Drehalltag von Eddie-Darstellerin Vanessa Ray bemerkbar. In einem Interview mit The Nerds of Color von 2021 berichtete sie:

Als ich in Staffel 4 zur Serie stieß, habe ich fast ausschließlich mit Will [Estes] zusammengearbeitet. [...] Seit Jamie und Eddie geheiratet haben, hat sich auch mein Job gewandelt. Ich habe nun mit Leuten gearbeitet, denen ich vorher nur flüchtig ein High Five im Studioflur gegeben habe. Es fühlte sich wie eine komplett neue Serie an. Neue Gesichter jeden Tag. [...] Ich mag das.

Die Verlobung und spätere Hochzeit der beiden in Staffel 9 sorgten auch für eine inhaltliche Änderung der Serie. So durfte Rays Charakter Eddie an den legendären Dinners der Reagan-Familie teilnehmen. Dadurch entwickelte sie sich zu einer eigenständigeren Figur, deren Handlungsstränge fortan nicht nur an Jamie, sondern auch andere Charaktere geknüpft waren.

Um alle 14 Staffeln Blue Bloods im Streaming-Abo zu schauen, müsst ihr zu verschiedenen Anbietern gehen. Paramount+ hat Staffel 1 bis 12 im Angebot, während ihr bei WOW Staffel 6 bis 14 streamen könnt.