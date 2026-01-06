Warum das The Rookie-Spin-off (endlich) ganz anders wird

Lange schon rätseln Fans, wie das kommende The Rookie-Spin-off aussehen wird. Doch jetzt gibt es endlich Details – und das vom Serienschöpfer persönlich.

Serienschöpfer Alexi Hawley hat die The Rookie-Fans lange genug auf die Folter gespannt. Kaum eine Information zum neuen Spin-off The Rookie: North ist lange Zeit durchgesickert, doch jetzt wissen wir mehr.

Das unterscheidet The Rookie: North vom Original und dem ersten Spin-off-Versuch

Wie Screenrant kürzlich berichtete, gibt es einen Einblick in das kommende Spin-off The Rookie: North. Im Interview eröffnete Alexi Hawley, wie die neue Serie sich vom Original unterscheidet:

Ja, es wird definitiv seine eigene Identität haben. Ich glaube, dass die Kulisse im pazifischen Nordwesten allein schon optisch einen großen Unterschied machen wird. Als ich die Pilotfolge für diese Serie schrieb, fiel mir auf, dass die meisten Polizeiserien, die man kennt, in Großstädten spielen.

Dabei sei das Setting entscheidend:

Sie spielen in Boston, in LA, in Chicago. Ich habe noch nie eine Polizeiserie gesehen, die in den Teilen Amerikas spielt, in denen die meisten Menschen leben, also in etwas urbaneren Gegenden, aber auch in den Vororten und sogar in ländlichen Gebieten.

Es bieten sich neue Perspektiven:

Pierce County im Bundesstaat Washington stach als ein Ort hervor, der all das zu bieten hatte. Es gibt Tacoma, eine riesige gemeinsame Militärbasis in der Nähe, schicke Vororte und Einkaufszentren an den Autobahnen und dann noch einen Nationalpark und Berge.

Gleichzeitig war es Hawley wichtig, darauf hinzuweisen, dass The Rookie: North trotz einer neuen Atmosphäre der Originalserie treu bliebe, diesei. Wir werden den neuen Hauptdarsteller Jay Ellis also wie gewohnt auf Streife sehen. Nur in einer schöneren Umgebung.

Nachdem John Nolan und sein Team sich schon die 8 Staffeln lang in der Großstadt bewegen und auch das Spin-off The Rookie: Feds mehr vomselben war, ist es eine interessante Abwechslung. Der Mix aus gewohntem The Rookie-Humor und -Action sowie einem Nationpark-Setting wie Yellowstone oder Untamed wirkt frisch und könnte etwas Neues bieten.