Warum gerade alle über den neuen Uwe Boll-Film reden: Skandal um Citizen Vigilante erklärt

Über die letzten Tage ist eine große Diskussion um Uwe Bolls rassistischen und Verschwörungstheorien befeuernden Actionthriller Citizen Vigilante im Netz entbrannt. Hier erfahrt ihr die wichtigsten Infos zur Situation.

In der breiten Öffentlichkeit gilt der deutsche Regisseur Uwe Boll mit seiner über 50 Werke umfassenden Karriere als einer der schlechtesten Filmemacher aller Zeiten. Nach Videospieladaptionen wie House of the Dead und BloodRayne wurde sein Schaffen später immer politischer. So inszenierte Boll Filme wie Rampage - Rache ist unbarmherzig, Auschwitz, Darfur - Der vergessene Krieg, Hanau und Assault on Wall Street, in denen er sich in schlecht besprochenen Filmen mit großen gesellschaftlichen und geschichtlichen Themen beschäftigte.

Mit seinem neuen Film Citizen Vigilante, den Boll selbst in die Tradition großer Selbstjustiz- und Exploitation-Vorbilder wie Ein Mann sieht rot, Taxi Driver und John Wick stellt, bekommt der Regisseur gerade die wahrscheinlich größte Aufmerksamkeit seiner bisherigen Karriere. Wir erklären euch, wieso der Film mit (Ex-)Hollywoodstar Armie Hammer (Lone Ranger) vor allem wegen des aktuellen Freigabeverfahrens in Deutschland so hohe Wellen schlägt.

Gegen Armie Hammer selbst gab es in den letzten Jahren Vorwürfe des sexuellen Übergriffs. Die Anschuldigungen könnt ihr beispielsweise bei People im Detail nachlesen. Wofür steht Citizen Vigilante also in der Kritik?

Nicht verboten: Citizen Vigilante wurde die FSK-Freigabe verweigert und Uwe Boll bläst das auf

In Bolls neuem Film spielt Hammer den Ex-US-Offizier Sanders, dem Verbrechen und juristische Ungerechtigkeit so sehr gegen den Strich gehen, dass er selbst mit Waffengewalt gegen die Täter – mit Migrationshintergrund – vorgeht. Auch Polizisten, die seine Spur verfolgen, schaltet er gnadenlos aus. Der Film befeuert neben seinem problematischen Hauptdarsteller also auch rassistische Stereotype. Erniedrigung von Frauen, speziell in einer Gruppenvergewaltigungs-Szene, ist ebenso Teil des Films.

Hier könnt ihr den Trailer zu Citizen Vigilante schauen:

Citizen Vigilante - Trailer (OV) HD

Während Citizen Vigilante seit letzter Woche in den USA auf VoD-Plattformen mit Leih- und Kaufoptionen veröffentlicht und in einzelnen Kinos gespielt wurde, blieb Boll hierzulande bei dem Prüfverfahren der Freiwillige Selbstkontrolle der deutschen Filmwirtschaft bislang erfolglos. Der Film erhielt nach einem Prüfverfahren keine Freigabe, wodurch ihm das Siegel "KK" (Kein Kennzeichen) verliehen wurde. Ohne eine FSK 18-Freigabe, die Boll anstrebt, wird Citizen Vigilante in den meisten deutschen Kinos nicht gezeigt und darf in Geschäften oder bei Online-Händlern nicht offen verkauft werden.

Laut einem offenen Brief von Boll in der Berliner Zeitung habe die FSK die 18er-Freigabe aufgrund der Propagierung von Selbstjustiz verweigert. Auch wenn der Regisseur in diversen Interviews in den letzten Tagen von einem "Verbot" und "Zensur" gesprochen hat, ist sein neuer Film faktisch nicht verboten.

Mehr Infos zum FSK-Sachverhalt von Citizen Vigilante könnt ihr hier bei unseren FILMSTARTS-Kolleg:innen nachlesen

Uwe Boll erhielt Citizen Vigilante-Unterstützung von Elon Musk

Wenn Elon Musk etwas unterstützt, sagt das schon viel aus. Der Unternehmer machte in der Vergangenheit durch die Verbreitung von Verschwörungstheorien, rassistischen Inhalten und der Unterstützung rechtsextremer Parteien auf sich aufmerksam. Auch seine eigenen Social-Media-Plattform X, ehemals Twitter, instrumentalisiert er regelmäßig dafür.

Auf X postete Boll schließlich einen Clip , in dem er sich an Musk persönlich wendete. Seiner Meinung nach sei Citizen Vigilante ein Film, den sich Musk unbedingt ansehen müsse, da er die Verbrechen von Migranten in Europa und die dadurch entstandene existenzielle Krise zeigen würde, die Musks persönlicher Einstellung entsprechen würde.

Musk reagierte, indem er Citizen Vigilante ab dem 25. Juni für 48 Stunden gratis teilte und somit allen (mit X-Account) frei zur Verfügung stellte. Außerdem kündigte er an, dass Citizen Vigilante 2 noch besser werden würde. Offiziell ist noch kein Sequel in Entwicklung.

Boll will sich erstmal um die FSK-Freigabe von Teil 1 kümmern. Er strebt mit einem Appellationsverfahren, der dritten und letzten Entscheidungsinstanz der Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, noch einmal eine FSK-18-Freigabe an. Eine Blu-ray-Veröffentlichung ist ebenso geplant.

Was sagt die Kritik zu Citizen Vigilante?

Viele Kritiken zu Citizen Vigilante sind online nicht zu finden. Bei Rotten Tomatoes schafft es keine der wenigen Kritiken über eine schlechte Wertung hinaus. "Noch langweiliger als er beleidigend ist", schreibt der YouTuber Fish Jelly Films. "Es ist ein großer, dummer, ahnungsloser Film", ist beim Eintrag von Bluray.com zu lesen.

Im Januar brachte das renommierte Branchenblatt Variety eine Filmbesprechung, die Metacritic als 0 von 100 Punkten listet. "Außergewöhnlich schlecht" und "moralisch Bankrott" wird Citizen Vigilante hier genannt. Darüber hinaus würde dieses angestrebte Comeback von Armie Hammer ihm vermutlich mehr schaden, als etwas bringen.