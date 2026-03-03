Warum gibt es noch immer keinen Stardew Valley-Film? Eines der besten Spiele aller Zeiten feiert den 10. Geburtstag und wehrt sich vehement gegen das Kino

Stardew Valley entwickelte sich in kürzester Zeit von einem Indie-Geheimtipp zum weltweiten Erfolg. Seitdem stellt sich die Frage, wann endlich eine Adaption kommt und das Ausbleiben der Verfilmung hat einen guten Grund.

Unter den Cozy-Games hat Stardew Valley einen ganz besonderen Platz eingenommen. Die Mischung aus Farming- und Social-Simulator sowie Kampf-Elementen hat sich millionenfach verkauft. Auch heute, 10 Jahre nach dem Release, gehört Stardew Valley noch immer zu den Top-Games im Bereich Cozy-Gaming.

Über die Jahre wurde immer wieder die Frage laut, ob es eine Film- oder Serienadaption des Stoffes geben könnte. Eric Barone, bekannt unter dem Entwicklernamen ConcernedApe, hat dazu eine klare Haltung. Eine Weile hätte es für ihn sogar eine Möglichkeit gegeben, einen Film aus seinem Spiel zu machen. Diese Eventualität ist jedoch vor wenigen Wochen erst unmöglich geworden.

Stardew Valley-Entwickler Eric Barone hat kein Interesse an einer Verfilmung

Letzten Monat veröffentlichte IGN ein Interview mit Eric Barone zum 10-jährigen Jubiläum des Spiels. Neben Fragen, was sich in den letzten 10 Jahren alles verändert hat, stand auch die Möglichkeit einer Verfilmung im Raum. Dazu erteilte Barone eine klare Absage. Für ihn birgt eine Verfilmung nämlich ein gewaltiges Risiko.

Ich glaube, der Hauptgrund ist meine Sorge, mit dem Endergebnis nicht zufrieden zu sein. Bei Stardew Valley dreht sich vieles um die Charaktere, die Welt und die Atmosphäre des Spiels.

Und nicht nur Barone selbst, auch die Fans könnten unzufrieden sein. Dabei geht es gar nicht so sehr um die Qualität des Films, sondern um das individuelle Erlebnis. Dazu führte Barone weiter aus:

Da die Charaktere im Spiel keine Sprachausgabe haben, muss man sich die fehlenden Informationen selbst ausmalen. Das macht das Spiel meiner Meinung nach für jeden Spieler persönlicher. Die Charaktere füllen quasi die Lücken. Wenn daraus ein Film oder eine Fernsehserie wird, sind diese Lücken dann plötzlich alle gefüllt.

Barone nannte auch konkrete Beispiele, in denen die Lücken gefüllt wurden: Harry Potter sowie Der Herr der Ringe. In beiden Fällen handelt es sich um Bücher, die verfilmt wurden. Fans konnten zunächst die Welten aus der Literatur in ihren eigenen Köpfen zum Leben erwecken. Nachdem er die Filme gesehen hatte, war es ihm nicht mehr möglich, die Bücher zu lesen, ohne den Look und den Ton der Filme im Kopf zu haben.

Einem Regisseur hätte Barone die Verfilmung von Stardew Valley zugetraut

Komplett ausschließen will Barone eine mögliche Verfilmung bis heute nicht. Doch bislang hat er alle Angebote ausgeschlagen – und davon soll es einige gegeben haben. Es gab nur einen Regisseur, dem Barone völlige Freiheit eingeräumt hätte, einen Stardew Valley-Film zu realisieren. Doch der ist leider Anfang des Jahres gestorben. Barone war ein großer Fan von David Lynch.

Deshalb habe ich ja mal gesagt, wenn David Lynch einen Stardew-Valley-Film im Stil von Twin Peaks oder so hätte drehen wollen, hätte ich gesagt: ‘Ja, super. Machen Sie, was Sie wollen, Mr. Lynch.’ Ehrlich gesagt, hätte ich ihn einfach machen lassen.

Barone ist David Lynch nie begegnet. Es ist vorstellbar, dass der Entwickler dem Regisseur das Projekt sogar aktiv angeboten hätte, hätten sie sich getroffen. Ob Barone das Projekt jemals irgendwem anders anvertrauen würde, lässt er sich offen. Klar ist nur, es müsse ein kreativer Kopf mit eigener, authentischer Vision sein.