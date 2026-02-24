"Warum guckt ihr Opa?": Wer wird Millionär-Kandidatin muss sich wegen Ähnlichkeit zu Günther Jauch Notlüge einfallen lassen

Man kann von Günther Jauch halten, was man will, aber ein Allerweltsgesicht hat er nun wirklich nicht. Doch der Sohn einer Wer wird Millionär-Kandidatin hält seinen Opa für Jauch.

Für eine Mutter ist es wohl nicht so einfach zu erklären, wenn der sechsjährige Sohn glaubt, dass sein Opa im Fernsehen zu sehen ist. Noch schwerer wird es, wenn er seinen Opa für Günther Jauch hält.



Sohn von Wer wird Millionär-Kandidatin glaubt, dass sein Opa Günther Jauch ist

Am Montag, den 23. Februar, war Melanie Offermann bei Wer wird Millionär? als Kandidatin zu Gast. Sie schlug sich bis zur 4000-Euro-Frage durch, bis sie eine herzerwärmende Geschichte von ihrem Sohn erzählte.



Dieser lag abends im Bett und kam später noch mal ins Wohnzimmer, als seine Eltern gerade Wer wird Millionär? schauten, so die Kandidatin. Dieser schaute verschlafen auf den Bildschirm und merkte an: "Warum guckt ihr Opa?" Melanie Offermann wusste sofort, dass er seinen Opa mit Günther Jauch verwechselte. Doch sie spielte mit und gab zu, dass sein Großvater nebenbei eine Fernsehshow moderiert.



Doch die Eltern kamen ein wenig in Erklärungsnot, als der besagte Opa zu Weihnachten zu Besuch war und sie zusammen die Weihnachtsausgabe von Wer wird Millionär? schauten. Da musste Offermann wohl oder übel die Geschichte auflösen und klären, dass dessen Opa keine Quizshow moderiert. "Das ist ja schlimmer, als wenn jemand merkt, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt", so Jauch.



Nach Bildbeweis muss selbst Jauch Ähnlichkeit eingestehen

Der Moderator ist aber skeptisch, was die Ähnlichkeit mit dem Opa angeht. Immerhin behaupteten schon viele Kandidat:innen in seiner 27-jährigen Wer wird Millionär-Karriere, eine Person zu kennen, die Jauch ähnlich sieht. Er forderte einen Bildbeweis, der auch prompt folgte.

Als der besagte Opa eingeblendet wurde, konnte man die gewisse Ähnlichkeit zum Moderator nicht bestreiten. Jauch kommentierte das Bild mit seinem üblichen Humor:



Richten Sie ihm bitte aus, sein Haupthaar ist weniger schütter als bei mir, aber so komische Pullover habe ich auch reihenweise zu Hause.

Jauch kündigte darauf scherzhaft an, ihn in seine Kartei für Doppelgänger aufzunehmen.



So könnt ihr Wer wird Millionär? schauen

Wer wird Millionär? läuft jeden Montag um 20:15 Uhr auf RTL. Die neueste Folge kann aber auch schon eine Woche vorher auf RTL+ geschaut werden, wo sie auch on demand zur Verfügung steht.

