Warum Henry Cavill The Witcher verlassen hat und Liam Hemsworth jetzt Geralt ist

Nach dem Ausstieg von Henry Cavill tritt Liam Hemsworth in große Fußstapfen. Und egal, wie gut er in der Rolle sein wird, er wird es in jedem Fall schwer haben.

Henry Cavill ist ein Nerd von Kopf bis Fuß, und das trägt er wie einen Orden vor sich her. Das geht sogar so weit, dass der Brite aufgrund eines Videospiels fast seine Rolle als Superman verpasst hätte. Immer wieder macht er in Interviews deutlich, dass er zuerst Fan und dann Schauspieler ist. Und damit hat er sich in unser aller Herzen erhoben.

Allerdings ist es auch genau diese Leidenschaft und Hingabe, die es ihm im Showbusiness manchmal schwer machen. Immer wieder gab es Berichte darüber, wie schwer es am Set von The Witcher gewesen sein soll, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und das nur, weil er sich leidenschaftlich dafür einsetzte, die Geschichte vorlagengetreu zu erzählen.

Darum hat Henry Cavill das Schwert von Geralt abgelegt

Zum Ausstieg von Henry Cavill gab es von Anfang an jede Menge Gerüchte. Stress am Set, andere Rollen und kreative Uneinigkeiten waren die häufigsten Gründe, die vermutet wurden. Was genau am Ende ausschlaggebend war, ist nicht bekannt, aber mit einigen Gerüchten konnte unter anderem CBR aufräumen.

Henry Cavills Ausstieg hatte nichts mit Superman zu tun

Zu der Zeit, als Henry Cavill seinen Ausstieg bei The Witcher veröffentlichte, wurde bestätigt, dass er als Superman ins DCEU zurückkehren würde. Für Black Adam nahm Cavill die Rolle in einem Cameo noch einmal auf, doch es sollte das letzte Mal sein. Inzwischen wurde das DCEU eingestellt und das DCU mit einem neuen Superman gestartet.

Aufgrund der beiden großen Franchises wurde vermutet, dass Cavill aufgrund von mangelnder Zeit einem Franchise die Abfuhr erteilt hat. Wenn dem so wäre, hätte er die Entscheidung sicherlich bereut, denn durch das Ende des DCEU hat er nun beide Jobs verloren.

Henry Cavill war unzufrieden mit der Richtung, die The Witcher eingeschlagen hat

Die Möglichkeit, wieder Superman zu spielen, hatte allerdings nicht wirklich etwas mit der Entscheidung von Henry Cavill zu tun. Wie bereits erwähnt, ist Cavill selbst großer Fan der Bücher von Andrzej Sapkowski und auch der Videospiele, die darauf basieren. Er wollte den Vorlagen treu bleiben und die Rolle so verkörpern, wie sie im Buch stand. Allerdings entwickelte die Serie sich spätestens mit der 2. Staffel immer mehr in eine andere Richtung.

Es ist kein Geheimnis, dass Henry Cavill damit unzufrieden war und immer wieder mit Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich, den Autoren und Regisseuren diskutierte. Das soll immer wieder auch zu Stress und Streitigkeiten am Set geführt haben. Der Umgang mit der Vorlage war nicht nur für Henry Cavill ein Streitpunkt.

Welche Chancen hat Liam Hemsworth als neuer Geralt?

Längst ist bekannt, dass Liam Hemsworth in den beiden letzten Staffeln von The Witcher die Rolle von Geralt übernimmt. Der Australier tritt damit in Fußstapfen, die mit einer Menge Altlast kommen. Immerhin war Henry Cavill bei den Fans der Serie sehr beliebt. Und viele von ihnen unterstützten Cavills Unmut über die Veränderungen, die die Serie gegenüber den Büchern gemacht hat.

Der Abschied von Cavill erschütterte die Fangemeinde des Witcher-Universums. Für viele war er der einzige Grund, die Serie weiterzuverfolgen. Damit muss Hemsworth sich nicht nur die Vergleiche mit seinem Vorgänger gefallen lassen, sondern auch die Rolle in einer Serie weiterführen, die für viele Fans ohnehin schon in die falsche Richtung läuft.

Man kann für Hemsworth nur hoffen, dass er trotzdem eine faire Chance erhält. Immerhin spricht auch einiges für ihn. Schon die Serienmacher hatten ihn in der engeren Auswahl, bevor Cavill als Geralt ausgewählt wurde. Somit ist sein Engagement zumindest wohlüberlegt und keine Notfalllösung.

Darüber hinaus war Hemsworth laut IGN zumindest Fan der Spiele, bevor er die Rolle erhalten hat. Als Netflix ihm die Rolle schließlich angeboten hat, wollte er erst seine Hausaufgaben machen, las die Bücher und schaute die ersten drei Staffeln und sagte dann zu. So viel Ehrlichkeit und Hingabe darf durchaus honoriert werden.

Am 30. Oktober 2025 können wir uns selbst ein Bild davon machen, wie sich Liam Hemsworth als neuer Geralt schlagen wird. Vermutlich wird zumindest die erste Folge recht häufig gestreamt, da die Fans sich ein Bild machen wollen. Und es wird sicherlich jede Menge Diskussionen geben, ob Hemsworth ein würdiger Nachfolger ist oder nicht.