Warum How I Met Your Mother dort scheiterte, wo The Big Bang Theory triumphierte

Spin-offs von erfolgreichen Serien sind nicht immer eine sichere Bank. Wer das nicht glaubt, muss nur bei den Macher:innen des HIMYM-Ablegers How I Met Your Father nachfragen.

How I Met Your Mother und The Big Bang Theory gehören zu den beliebtesten und einflussreichsten Sitcoms des 21. Jahrhunderts. Über viele Jahre waren die beiden Serien die Zugpferde des US-Senders CBS und sammelten dementsprechend Fans im Überfluss. Klar, dass die jeweiligen Verantwortlichen auch nach dem Ende beider Produktionen den Erfolg mit Spin-offs weiterführen wollten.



Doch während TBBT mittlerweile zu einem stattlichen und überaus profitablen Serien-Universum angewachsen ist, sind ähnliche Vorhaben im How I Met Your-Kosmos gnadenlos gescheitert. Aber woran lag das?

HIMYM-Spin-off How I Met Your Father wurde nach nur 2 Staffeln abgesetzt

Schon der für 2014 angedachte HIMYM-Ableger How I Met Your Dad (mit Greta Gerwig in der Hauptrolle) endete, bevor er überhaupt richtig begonnen hatte: Nach nur einer abgedrehten Pilotfolge wurde das Projekt eingestampft.

Wesentlich weiter brachte es da schon der nächste Versuch, der fast eine ganze Dekade später folgte. Doch auch für How I Met Your Father war recht frühzeitig Schluss, denn nach nur zwei Staffeln zog der verantwortliche Streaming-Dienst Hulu die Reißleine. Eine Antwort auf die titelgebende Frage, wie Protagonistin Sophie (Hilary Duff) den Vater ihres Sohnes kennengelernt hat und wer der geheimnisvolle Unbekannte überhaupt ist, erhielten Fans der Comedy-Serie nicht mehr.

Auch wenn Deadline damals firmenweite Kürzungen von Streaming-Inhalten im Hause Disney, dem Mutterkonzern Hulus, als Ursache für das Aus nannte, waren die Gründe für dieses erneute Scheitern weitaus vielfältiger. Unter anderem Slash Film und Screen Rant benannten folgende Probleme:

Schlechte Kritiken : Bei Rotten Tomatoes kommt How I Met Your Father bspw. lediglich auf 34 Prozent Zustimmung unter Kritiker:innen. Bei Metacritic liegt die durchschnittliche Bewertung der Sitcom bei nur 49 Prozent.

: Bei kommt How I Met Your Father bspw. lediglich auf 34 Prozent Zustimmung unter Kritiker:innen. Bei liegt die durchschnittliche Bewertung der Sitcom bei nur 49 Prozent. Charaktere : Vor allem die Nebenfiguren der Serie waren Stereotypen, die nicht ansatzweise das Identifikationspotenzial der originalen HIMYM-Clique um Marshall, Lily und Robin boten

: Vor allem die Nebenfiguren der Serie waren Stereotypen, die nicht ansatzweise das Identifikationspotenzial der originalen HIMYM-Clique um Marshall, Lily und Robin boten Die Mutterserie: How I Met Your Father stand stets im Schatten seines Vorgängers und konnte nie aus diesem heraustreten, was Gastauftritte von Neil Patrick Harris (als Barney) oder Cobie Smulders (als Robin) nur noch schmerzlicher bewusst machten. Dem unausweichlichen Qualitätsvergleich mit dem Original hielt das Spin-off nie stand.

Nach insgesamt 30 Episoden war die Geschichte des HIMYM-Ablegers also beendet und damit auch die Hoffnungen auf eine glorreiche Zukunft des Franchise. Wie es besser geht, zeigt hingegen der andere CBS-Erfolg The Big Bang Theory, dessen mittlerweile dritte Spin-off-Serie Stuart Fails to Save the Universe voraussichtlich 2026 an den Start geht.

Zum Weiterlesen: Das war der Notfallplan von How I Met Your Mother

Wo läuft How I Met Your Father im Stream?

Die Sitcom How I Met Your Father könnt ihr in der Streaming-Flatrate von Disney+ sehen, wo ebenso auch alle neun Staffeln von How I Met Your Mother verfügbar sind. Letztere gibt es auch bei Amazon Prime Video, Apple TV und MagentaTV zu Kaufen.