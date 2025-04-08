"Ekelhaft und abstoßend": James Bond-Kandidat Idris Elba verriet traurigen Grund, warum er nicht der 007 nach Daniel Craig werden will

Idris Elba war lange als möglicher James Bond-Nachfolger für Daniel Craig im Gespräch. Doch er enthüllte schließlich, warum er gar keine Lust mehr auf die 007-Rolle hat.

Seit Daniel Craig seine James Bond-Rolle nach Keine Zeit zu sterben vor bereits vier Jahren an den Nagel gehängt hat, wird über mögliche 007-Nachfolger spekuliert. Viele Jahre war Idris Elba (Thor, Luther) einer dieser heiß gehandelten Kandidaten, doch nun fand der Marvel-Star klare Worte, warum er sich das nicht länger wünscht.

Idris Elba will nicht mehr James Bond werden, weil es zur "Debatte der Hautfarbe" geworden ist

Nachdem Idris Elba 2022 noch zu bedenken gab, dass ein 10-Jahres-Engagement als Bond ihn als neuen Martini-Schlürfer disqualifizieren könnte, fand er 2023 klare Worte zu seiner James Bond-Geschichte. Variety zitiert den Hollywood-Star:

Die Wahrheit ist, dass ich lange total geschmeichelt war, [erwogen zu werden]. [...] Es ist eine der begehrtesten Rollen. Gefragt zu werden, James Bond zu spielen, bedeutet, du hast den Höhepunkt erreicht. Das ist eine dieser Besetzungen, wo sie ganze Welt ein Wort mitzureden hat.

Warum Idris Elba einer Agenten-Zukunft in der ikonischen James Bond-Rolle mittlerweile trotzdem eine Absage erteilt hat, erklärte er wie folgt:

Im Prinzip war es ein großes Kompliment, in so vielen Ecken der Welt [...] in Betracht gezogen zu werden. [Nur] diejenigen, die über die Idee nicht glücklich waren, haben das Ganze ekelhaft und abstoßend gemacht, weil es eine Debatte der Hautfarbe wurde. Unsinn rückte in den Fokus und ich bekam die Breitseite davon ab.

Die häufig in rassistische Diskussionen abgleitende Debatte, ob ein Schwarzer Darsteller James Bond spielen "dürfe", verleidete Idris Elba am Ende die Vorstellung, in den 007-Anzug zu schlüpfen. Insbesondere, weil er als Schauspieler nicht ständig nur über seine Hautfarbe wahrgenommen werden will.



Er ist nicht der einzige Star, der mit diesen Problemen zu kämpfen hat: Disneys neue Arielle Halle Bailey wurde von rassistischen Trollen belagert und für einige Darsteller:innen von Amazons Herr der Ringe-Serie musste sogar ein Set-Therapeut angestellt werden, damit sie mit den Hass-Botschaften und Todesdrohungen besser umgehen zu können.

Um alternative Rollenangebote muss sich Idris Elba zum Glück nicht sorgen: Als Nächstes ist der Darsteller im He-Man-Remake Masters of the Universe zu sehen. Zudem ist er bei der Fantasy-Adaption Children of Blood and Bone dabei und kehrte dieses Jahr in der 2. Staffel von Hijack zurück. Da kann er sein ganzes James-Bond-Charisma zeigen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Juni 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.

