Warum jetzt alle glauben, dass Henry Cavill in A Knight of the Seven Kingdoms Staffel 2 mitspielt: Das Casting-Gerücht erklärt

Heckenritter trifft Hexer. Wird The Witcher-Star Henry Cavill wirklich in Staffel 2 von A Knight of the Seven Kingdoms mitmischen? Wir verraten euch, was hinter dem Casting-Gerücht steckt.

Das Game of Thrones-Spin-off A Knight of the Seven Kingdoms ist gerade dabei, Fans von Ritter- und Fantasyserien zu begeistern. Da macht kurz vor dem 1. Staffelfinale ein ungeheuerliches Gerücht die Runde: Fanliebling und Seriensuperstar Henry Cavill, der sich längst aus seinem eigenen Fantastikformat The Witcher verabschiedet hat, soll in der 2. Season der Westeros-Serie mitwirken.

Diese "Offenbarung" geht auf einen jetzt erst im großen Stil verbreiteten Interview-Schnipsel von der New York Comic Con im Oktober 2025 zurück, als Heckenritter-Darsteller Peter Claffey und sein kleiner Knappen-Co-Star Dexter Sol Ansell mit der Presse sprachen. Aber was ist dran?

Spielt The Witcher-Star Henry Cavill bald in A Knight of the Seven Kingdoms mit?

Die kurze Antwort lautet: Nein, vermutlich nicht. Sorry, Witcher-Fans, wir wissen, dass ihr euren kernigen Cavill am liebsten in jeder Serie casten würdet. Aber das Gerücht beruht auf einem mutmaßlichen Missverständnis. Während des Interviews wurde A Knight of the Seven Kingdoms-Star Peter Claffey etwas mit Bezug auf The Witcher gefragt. Er klärt mit einer Person von HBO, ob er gewisse Dinge ansprechen dürfe, und zeichnet daraufhin eine Parallele zwischen Ser Duncan und Geralt von Riva. Egg-Darsteller Ansell fragt seinen Co-Star dann ganz leise, ob man eine andere Sache bezüglich Henry Cavill ansprechen dürfe, woraufhin Claffey ihn unterbricht und meint: "Das habt ihr nicht gehört."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Klingt verdächtig, und – wenn man es so verstehen möchte – wie eine indirekte Bestätigung, dass Cavill (der ganz nebenbei auch nicht der neue James Bond werden wird) in Staffel 2 von A Knight of the Seven Kingdoms mitspielen wird. Kurz darauf eilte Peter Claffey zu Instagram, um die Sache aufzuklären: "Nur um das klarzustellen: Das, worauf Dex im Interview anspielte, hatte nichts mit Henry Cavills Einstieg in die Serie oder dem Game of Thrones-Universum zu tun (ich wünschte, es wäre so!). Ein komplettes Missverständnis."

Weiteren Flüstereien aus der Gerüchteküche zufolge sollte Cavill die Figur Daemon Schwarzfeuer, den Anführer der bereits oft erwähnten (ersten) Schwarzfeuer-Rebellion, darstellen. Was aber ohnehin dagegen spricht, ist der Terminkalender des ehemaligen Hexers: Da ist zum einen die Arbeit am kommenden Highlander-Remake und zum anderen sein riesiges Herzensprojekt, die düstere Sci-Fi-Welt von Warhammer 40.000 für Amazon zum Leben zu erwecken. Für größere Abstecher nach Westeros müsste es da schon mit Hexerei zugehen.

Gemischte Gefühle zum Gerücht

Schaut man sich die Reaktionen online an, scheint es einen Mix aus Cavill-treuer Enttäuschung, verschwörerischem Unglaube und Erleichterung im Windschatten der Klarstellung zu geben. Entweder weil der ehemalige Witcher ein zu großer Star sei, der die bescheidener angelegte Game of Thrones-Serie überschatten würde, oder weil man den Fantasy-Fanliebling nicht für den allerbesten Schauspieler hält. Fakt ist jedoch, Staffel 2 von A Knight of the Seven Kingdoms ist bereits bestätigt und sogar schon in Arbeit.

Vorher steht jedoch am kommenden Montag, den 23. Februar, die 6. und letzte Folge der Auftaktstaffel an. Dann erfahren wir, wie das erste Kapitel mit Dunk und Egg ausgeht.