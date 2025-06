Warum Lauren Cohen The Walking Dead nach 7 Jahren wirklich verließ – und trotzdem zurückkehrte

Lauren Cohan ist aus The Walking Dead praktisch nicht mehr wegzudenken: Doch fast zwei Staffeln lang musste die Serie wegen Konflikten ohne die Hauptdarstellerin auskommen.

Während die Zombie-Serie The Walking Dead seit drei Jahren offiziell beendet ist, geht es für ihr Spin-off The Walking Dead: Dead City, das wir bereits im Serien-Check besprochen haben, in diesem Jahr in die zweite Runde.

In beiden Serien erleben wir Lauren Cohan, die die Witwe Maggie Rhee spielt. Sie war zeitweise als Anführerin der Hilltop-Community zu sehen und schließt sich für die neue Serie mit dem ehemaligen Bösewicht Negan (Jeffrey Dean Morgan) zusammen, um ihren Sohn aus den Fängen des "Kroaten" (Zeljko Ivanek) zu retten. Damit spielt sie sowohl im Original als auch im Spin-off eine wichtige Hauptrolle. Es ist leicht, zu vergessen, dass Cohan beinahe zwei Staffeln lang kein Teil von The Walking Dead war.

Laura Cohan verließ The Walking Dead wegen Konflikten um ihre Gage

In einem neuen Interview mit Collider enthüllte Laura Cohan kürzlich die Gründe für ihren zeitweiligen Ausstieg nach Staffel 9. In der Serie zieht Maggie zurück zur Hilltop-Community, um diese wieder aufzubauen: Die wahren Gründe für ihren Ausstieg liegen jedoch bei Konflikten über Lauren Cohans Gage. Sie fühlte sich nach sieben Jahren am Set nicht ausreichend wertgeschätzt.

Ich wusste, was ich der Sendung gegeben hatte, und ich war an einem Punkt, an dem ich dachte: 'Das ist absurd.' Und ich bin gegangen. Mein Vertrag lief aus, und ich glaube, alle sagten einfach: 'Oh, nein, ist schon gut. Sie wird zurückkommen, oder sie wird bleiben oder was auch immer.' Und ich dachte: 'Nein. Ich werde gehen und sehen, was passiert.

Als weiteren Grund nennt sie die Suche nach neuen beruflichen Chancen. Nach sieben Jahren als Teil von The Walking Dead hatte sie sich einen guten Ruf aufgebaut, der sich sofort bemerkbar machte: Nach eigenen Angaben flatterten nach ihrer Kündigung gleich 13 Angebote für Hauptrollen in neuen Serien ins Haus.

Eine Produzentin riss das Ruder herum und holte Lauren Cohan zurück – samt Beförderung

Tatsächlich landete Cohan nach ihrem Ausstieg die Hauptrolle in der Actionserie Whiskey Cavalier. Als Whisky Cavalier trotz guter Kritiken nach der 1. Staffel nicht verlängert wurde, trat die The Walking Dead-Produzentin Angela Kang auf den Plan und bot Cohan an, The Walking Dead eine zweite Chance zu geben. Und das über ihre Rolle als Schauspielerin hinaus:

Angela hat mich auch sehr ermutigt und unterstützt, als ich Regie führte. Sie war eine der ersten Personen, die das wirklich unterstützt hat. Das war eine wirklich gute Veränderung. [...] Dabei ging es überhaupt nicht um die Show. Es ging um meine Beziehung zu mir selbst.

Cohan kehrte für das Finale von Staffel 10 zurück und ist seitdem auch als Regisseurin und Produzentin für The Walking Dead tätig. Für The Walking Dead: Dead City war es außerdem auch Lauren Cohen, der es gelang, ein nerviges Spin-off-Problem zu lösen.

Die Entscheidung, die Hauptrolle einer großen Serie hinter sich zu lassen, war ein riskanter Zug für Lauren Cohan. Doch am Ende hat sich ihr Mut gelohnt: Mit der richtigen Unterstützung konnte sie ihre Zukunft im Franchise sichern und ist bis heute Teil der Serie.