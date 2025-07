Warum Michael C. Hall in Dexter: Wiedererwachen den Serienkiller unbedingt wieder selbst spielen wollte

Mit New Blood und Wiedererwachen gibt es nun schon zwei Fortsetzungen über Serienmörder Dexter. Michael C. Hall hat offenbar noch viel über seine Figur zu erzählen.

Als Dexter hat Michael C. Hall das Publikum fasziniert. Der Serienkiller mit Moralcode und einem Job bei der Polizei gehört wahrscheinlich zu den interessantesten Serienfiguren des letzten Jahrzehnts. Mit Dexter: New Blood kehrte Hall in seine Paraderolle zurück und hat offensichtlich wieder Blut geleckt. Nach dem Start der Serie Dexter: Original Sin, in der die Vergangenheit der Figur beleuchtet wird und ein anderer Darsteller Dexter spielt, kommt am 11. Juli bei Paramount+ eine neue Serie: Dexter: Wiedererwachen.

Es gibt noch viel zu erzählen über Dexter und Michael C. Hall will uns mitnehmen

Nicht alle Fans waren begeistert vom Ende der Fortsetzung Dexter: New Blood. Dennoch kam die Serie grundsätzlich gut an und auch das Prequel Original Sin erfreut sich großer Beliebtheit unter den Fans. Grund genug, um darüber zu sprechen, das Serienuniversum zu erweitern.

Dieses Gefühl hatte nicht nur Michael C. Hall, sondern unter anderem auch Showrunner Clyde Phillips und Produzent Scott Reynolds. In einem Interview mit Variety sprach Hall vergangenes Jahr darüber, wieso er weiter Dexter spielen will:

Wir hatten einfach das Gefühl, dass es noch mehr zu entdecken gibt. Ich glaube, wir waren alle wirklich erstaunt, wie fruchtbar der Boden von Dexter noch ist. Und mit der neuen Partnerschaft mit Paramount+ und dem Wunsch, das Universum von Dexter zu erweitern, hat mich die Idee gereizt, dass es vielleicht noch mehr zu erzählen gibt, und ich glaube, es besteht ein großer Appetit darauf.

Halls Leidenschaft für die Figur und sein Wille, mehr zu entdecken, dürfte das stärkste Zugpferd gewesen sein, dem wir die neue Serie zu verdanken haben. Der Meinung ist auch Clyde Phillips. Laut seinem Interview mit ScreenRant war es Hall, der ihn und sein Autorenteam ermutigte, weiterzugehen:

Es ist eine ganz neue Serie. Michael Hall rief mich an und sagte: ‘Weißt du was? Ich habe Dexter in meinen Knochen. Clyde, du hast Dexter in deinen Knochen. Lass uns weitermachen. Kannst du es herausfinden? Wie konnte ich das, was im Finale passiert ist, überlebt haben?’

Anschließend hat das Autorenteam die Idee ausgearbeitet und Hall liebte die Idee. Und auch die Verantwortlichen bei Showtime und Paramount waren nach dem Pitch sofort an Bord.

In Wiedererwachen kehrt Dexter zurück – trotz des endgültig scheinenden Finales von New Blood. Diesmal wird die Handlung nach New York verlegt und Dexter findet sich in der Gesellschaft von anderen Serienkillern. Darüber hinaus kehren einige Fan-Favoriten zurück, auf die man sich freuen darf.