Warum Montauk? Das Stranger Things-Finale zollt der wahren Geschichte hinter der Serie endlich Tribut

Im großen Finale zollt Stranger Things seinen eigenen Ursprüngen und der Grundidee Tribut. Auch ein Hinweis auf die Karriereanfänge der Duffer-Brüder versteckt sich in den letzten Minuten.

Mit seinem emotionalen Serienfinale blickt Stranger Things nicht nur auf fünf erfolgreiche Staffeln zurück, sondern auch auf seine eigenen Ursprünge. Damit schließt der Netflix-Hit erzählerisch und symbolisch den Kreis und würdigt noch einmal die Grundidee, mit der damals das große Abenteuer begann und die wohl nur die ganz großen Fans erkennen werden.

Es folgen leichte Spoiler zum Finale!

Nur Superfans verstehen diesen Hinweis im Stranger Things-Finale

In der epilogartigen Schlusspassage erwähnt Hopper, dass er über einen Job als Polizeichef in Montauk nachdenkt. Der Name des Ortes kommt nicht von ungefähr, denn genau dort sollte Stranger Things ursprünglich spielen und es war sogar der Titel der angekündigten Serie 2015.

"Es fühlte sich wie ein kleiner Wink an die Superfans an, die dieses Detail kannten", sagte Serienerfinder Ross Duffer gegenüber Netflix . Erst kurz vor Produktionsbeginn wurde der Schauplatz von Montauk nach Hawkins verlegt. Grund dafür war eine 2018 erlassene Klage, wie Deadline berichtet.

Der Filmemacher Charles Kessler hatte die Duffer-Brüder des Plagiats an seinem Kurzfilm Montauk beschuldigt. Später zog er diese zurück und gab an, dass sein Werk nichts mit der Entwicklung von Stranger Things zu tun habe. Das Setting wurde dennoch verlegt.

Am Ende ließen es sich die Duffer-Brüder nicht nehmen, in den letzten Minuten noch einmal die Stadt zu erwähnen, nach der Stranger Things ursprünglich benannt war. Damit zollen sie den Anfängen des Netflix-Hits Tribut, noch lange bevor die erste Szene überhaupt gedreht wurde.

Duffer-Brüder verweisen auf eigene Anfänge im Stranger Things-Finale

Auch ein weiterer Tribut an die eigene Karriere findet sich im Finale wieder. Jonathan wird Filmstudent in New York und erreicht damit seinen Traum, den er seit der ersten Staffel hegte. An der Universität arbeitet er an einem antikapitalistischen Kanibalenfilm. Auch dieses Detail kommt nicht von ungefähr, sondern verweist auf die eigene Studienzeit der Duffer-Brüder.

Im gleichen Interview sagte Matt Duffer gegenüber Netflix: "Der Film, den wir auf der Filmhochschule gemacht haben, war kein antikapitalistischer Film, aber es war ein Kannibalen-Film über einen Gestaltenwandler, das war also die Idee dahinter." So haben die Creator nicht nur die Anfänge von Stranger Things gehuldigt, sondern auch ihre eigenen als Filmemacher.

