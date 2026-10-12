Warum Reacher-Schöpfer Lee Child den dritten Film mit Tom Cruise verboten hat

Nicht nur Alan Ritchson schlüpfte als Jack Reacher in die Rolle von Lee Childs Ermittler. Es gab einen bekannten Vorgänger, der irgendwann nicht mehr weiterarbeiten durfte.

Im Jahr 2022 rief Amazon Prime mit Reacher eine erfolgreiche Thriller-Serie ins Leben, die auf den Romanen von Lee Child basiert. Doch Reacher hatte bereits 2012 und 2016 (erfolgreiche) Kinoauftritte. Ein dritter Film wurde aber von Child persönlich verhindert.

Lee Child wollte mit Reacher neue Wege beschreiten

In den 2010ern war es Tom Cruise (Top Gun: Maverick), der in Jack Reacher und Jack Reacher 2 - Kein Weg zurück in die Rolle des umherreisenden, Kriminalfälle lösenden Ex-Militärpolizisten schlüpfte. Wie Deadline kürzlich berichtete, legte Child sein Veto-Recht ein, um eine weitere Fortsetzung zu stoppen. Warum? Im Wesentlichen, weil ihm die Streamingwelt viel besser gefiel.

Child erklärte:

[…] Da ist erstens die Laufzeit – das ist ein fantastischer Luxus. Das ist es wirklich. Acht Stunden, zehn Stunden, zwölf Stunden – ganz wie man will. Man kann die ganze Geschichte erzählen, mit all ihren Höhen und Tiefen, all den ruhigen Momenten und all den lustigen Stellen. Man muss nicht alles in 90 Minuten Inhalt zusammenpressen.

Und zweitens:

Die finanziellen Rahmenbedingungen sind völlig anders. Bei einem Kinofilm zieht der Schauspieler das Geld an. Welcher Schauspieler ist schon eine Investition von 200 Millionen Dollar wert?

Child erläuterte:

Im Fernsehen hingegen übernimmt die Plattform die Kosten, und man kann jeden engagieren. Man kann auch völlig Unbekannte einsetzen. Der Star im Fernsehen zieht weder das Publikum noch das Geld an, und so hatten wir bei der Besetzung völlig freie Hand.

Betrachtet man die herausragenden Zahlen, die Reacher Amazon Prime eingebracht hat, scheint Lee Childs Rechnung vollends aufgegangen zu sein.

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In seiner Serie darf Reacher zeigen, was in ihm steckt

Zum Vergleich: Tom Cruise hatte für Jack Reacher 130 Minuten Zeit, für das Sequel 119 Minuten, um der Figur auf der Leinwand Leben einzuhauchen. In der Amazon-Prime-Serie hingegen stehen Alan Ritchson für seine Performance pro Staffel 8 Folgen mit je etwa 50 Minuten zur Verfügung.

Während Tom Cruise mehr den klassischen Hollywood-Actionhelden verkörperte, darf Alan Ritchsons Version aufgrund der ungleich längeren Laufzeit mit seiner Performance vielmehr in die Tiefe gehen. Und das ist (laut Lee Child und stabilen Einschaltquoten) auch gut so.