Warum Shannen Doherty wirklich Charmed verließ und von Rose McGowan ersetzt wurde

Charmed war eine absolute Kultserie der 1990er und 2000er, in der Hauptdarstellerin Shannen Doherty aber nur drei Staffeln mitwirken durfte. Hinter den Kulissen brodelte es gewaltig.

Für Fantasy-Fans gab es in den 1990er- und 2000er-Jahren kaum ein Vorbeikommen an Charmed - Zauberhafte Hexen. Die Serie über die drei Halliwell-Schwestern Prue, Piper und Phoebe, die mit magischen Fähigkeiten gegen das Böse kämpfen, konnte schnell eine große TV-Zuschauerschaft für sich gewinnen und brachte es auf insgesamt acht Staffeln.

Obwohl sie anfangs der große Star der Serie war, durfte Shannen Doherty (Beverly Hills, 90210) diesen langen Weg nicht bis zum Ende mitgehen. Nach dem Finale von Staffel 3 im Jahr 2001 verließ die Schauspielerin Charmed. Freiwillig, wie es zunächst hieß. Dieser Version widersprach die 2024 verstorbene Doherty allerdings etwa ein Jahr vor ihrem Tod – und machte stattdessen ihre damalige Kollegin Alyssa Milano für ihr Serien-Aus verantwortlich.

Von wegen Macht der Drei: Streit am Charmed-Set sorgte für Ausstieg von Shannen Doherty

Wie Doherty 2023 in ihrem Podcast Let's Be Clear offenbarte, verabschiedete sie sich damals ganz und gar nicht aus freien Stücken von Charmed. Dies sei nur die offizielle Version gewesen, um einen Karriereschaden zu vermeiden. Vielmehr sei sie aufgrund des Drucks von Co-Star Milano gefeuert worden, wie sie erklärte.

Piper-Darstellerin Holly Marie Combs, die als Gast in der Podcast-Episode geladen war, bestätigte dies und erläuterte die Situation. Demnach kam Charmed-Produzent Jonathan Levin eines Tages auf sie zu und erzählte ihr, dass Milano den Verantwortlichen ein Ultimatum gestellt habe: Entweder Doherty müsse entlassen werden oder sie. In letzterem Fall würde sie die Produzenten jedoch "wegen eines feindseligen Arbeitsumfelds verklagen".

Milano habe also ein großes Problem mit Doherty gehabt und wollte schlicht nicht mehr mit ihr zusammenarbeiten. Doherty verstand diese Ablehnung nie:

Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals gemein zu [Milano] am Set gewesen zu sein. Ich hätte nicht freundlicher und verständnisvoller sein können.



Auch Combs bekräftigte im Podcast, dass es niemals zu "Streitereien" oder "harschen Worten" zwischen ihren beiden Co-Stars gekommen sei. Doherty gab aber an, dass es eine Art Konkurrenzkampf zwischen ihr und Milano gab, der die Missgunst letzterer angetrieben haben könnte und so schließlich zu ihrer persönlichen Fehde führte.

Am Ende gaben die Charmed-Showrunner der Forderung Milanos nach und ließen Dohertys Figur Prue den Serientod sterben.

Rose McGowan ersetzte Shannen Doherty ab Staffel 4 von Charmed

Nach Dohertys Serien-Exit wurde Schauspielerin Rose McGowan als Paige Matthews, die Halbschwester der Halliwells, verpflichtet, die fortan bis zum Ende der Serie 2006 den Platz als dritte Hauptdarstellerin einnahm.

Auch McGowan sprach in einer anderen Episode des Let's Be Clear-Podcasts (die erst nach Dohertys Tod aufgenommen wurde) über ihre zunächst undankbare Position als Ersatz und wie sie zu ihrer Vorgängerin stand:

Als ich zu Charmed kam, kannte ich die Hintergründe nicht. Mir wurde nur gesagt, dass sie gefeuert worden war, und niemand sprach über sie. [...] Von Anfang an lauteten alle Fragen: 'Glaubst du, Shannen Doherty hasst dich? Glaubst du, sie ist eifersüchtig auf dich?'

Ich habe mich geweigert, darauf einzugehen. Sie wollten, dass ich einen Krieg mit ihr beginne, aber ich habe mich strikt geweigert. Und zu ihrer Ehre muss man sagen, dass sie das auch absolut nicht getan hat.



Zumindest gab es also von dieser Seite aus kein böses Blut hinter den Kulissen, was allerdings nichts an den unschönen Hintergründen zu Dohertys Charmed-Ausstieg ändert.

Wo ihr Charmed mit Shannen Doherty und Co. streamen könnt

Alle acht Staffeln von Charmed - Zauberhafte Hexen sind aktuell in den Streaming-Flatrates von Paramount+ und Joyn verfügbar. Bei Amazon Prime Video könnt ihr die Fantasy-Kultserie alternativ auch kaufen. Dort findet ihr auch das Reboot von 2018 mit vier Staffeln als Kauftitel.

