Warum tut uns Netflix das an? 10 Serien-Absetzungen, die wir nie verzeihen werden

Netflix setzt viele Serien einfach ab. Offene Enden, nervige Cliffhanger und vor allem viel Frust: Diese Netflix-Absetzungen haben uns besonders hart getroffen.

Niemand produziert so fleißig Serien wie der Streaming-Riese Netflix. Über 1000 Originals sind in den letzten 13 Jahren bereits weltweit über heimische Bildschirme geflackert – und viele davon wurden niemals beendet. Was aus der Masse an Neuerscheinungen nicht direkt die Charts stürmt und zum Hit avanciert, wird gnadenlos wieder abgesetzt. Das Resultat: Frust und Ärger unter Serienfans und den Beteiligten.

Nichts ist schlimmer, als wertvolle Zeit in eine Serie zu investieren und am Ende mit einem fiesen Cliffhanger, unvollendeten Geschichten oder großen Versprechen für eine Fortsetzung, die niemals kommt, zurückgelassen zu werden. Zu oft schon hat Netflix Serienfans das Herz gebrochen. Im Podcast sprechen wir daher über 10 besonders frustrierende Absetzungen, die wir Netflix nicht verzeihen können.

Netflix der Serien-Killer: 10 Serien-Absetzungen, die uns heute noch Schmerzen bereiten

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Serien-Absetzungen gibt es, seit es Serien gibt. Doch mit dem Streaming-Boom hat die Zahl vorzeitig beendeter Neuheiten in den letzten Jahren vor allem bei Netflix dramatisch zugenommen. Unser persönlicher Serienfrust reicht dabei von unvollendeten Fantasy-Shows über besonders gemeine Absetzungen trotz versprochener Verlängerung bis zum unrühmlichen Ende eines ganzen Serienuniversums.

Folgende 10 abgesetzte Netflix-Serien nehmen wir im Podcast genauer unter die Lupe und sprechen über mögliche Gründe sowie darüber, warum die vorzeitigen Enden dieser Serien uns persönlich besonders hart getroffen haben:



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